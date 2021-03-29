Какие учебники по творческому мастерству самые лучшие

На Нонфикшн поспорили: можно ли научиться писать книги по практическому пособию Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

На ум приходит старая песня "Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебнику. Просто я работаю волшебником". Когда я учился в Литинституте, наши преподаватели ругались, говорили "фу" и закатывали глаза, когда у них спрашивали: а хороша ли книга Джеймса Фрэя "Как написать популярный роман". Эта книжуля продавалась в книжной лавке, стоила немало и читалась из-под парты. Считалось, что интересоваться таким могут только граждане, далекие от настоящего искусства.

То же самое относительно книги Тома Вулфа "Новая журналистика", которая появилась в Америке миллион лет назад, а у нас только в 2008 году. Мы удивлялись, почему никто не рассказал нам этих простых вещей раньше.

Старик Вулф учил, что журналистику можно писать как беллетристику, описывая запахи, ощущения, звуки. И что в статьях можно и нужно использовать диалоги, образы и анекдоты. Но отечественная школа таких простых советов не предусматривала, и преподаватели тихо ненавидели Вулфа.

Прошло совсем немного времени и все изменилось. В последний день работы книжной ярмарки одним из самых интересных мероприятий, собравшим большое количество молодежи стала дискуссия "Ремесло художника: как работают учебники по литературному мастерству".

Обсуждали самые лучшие учебники по литературному творчеству.

С этой книги Хизер Селлерс начался творческий путь школы Майи Кучерской.

- Раньше я плохо относилась к учебникам по литературному мастерству, - призналась Майя. - Мне казалось, что это обман и коммерция.

Все изменилось, когда филолог Наталья Осипова предложила Майе провести коротенькие летние литературные курсы.

На подготовку оставалось всего полгода. Перед очередной командировкой Кучерская взяла в самолёт книгу неведомой ей Хизер Селлерс. - Это был лучший перелёт в моей жизни, - вспоминает Майя. - Мне открылся волшебный мир повествования о том, как надо писать.

Первая часть книги была посвящена пяти органам чувств: автор учила, что для создания объемного образа нужно уметь правильно передавать запахи и цвета.

В том, что советы работают, это не конъюнктура, не обман, Майя Кучерская убедилась по окончании курсов. Проучившись всего две недели, студенты выдали замечательные рассказы.

Среди других нужных и важных учебников по креативному письму собравшиеся писатели назвали бестселлер Роберта Макки "История на миллион долларов", автобиографию Стивена Кинга "Как писать книги" и книгу Александра Митты "Кино между адом раем" (несмотря на то, что учебник о кино, советы в нем идеально подходят и для писателей).

Критик Галина Юзефович порекомендовала томик Харуки Мураками "Писатель как профессия" и напомнила интересную мысль из книги: единственная мотивация для письма - это радость. Если писание приносит тебе радость - пиши. Не приносит - увы, и никакие потенциальные гонорары не помогут.

Преподаватели творческого письма отметили, что большая часть книг по мастерству принадлежит зарубежным авторам. "Когда мы начинаем по английским учебникам учить писать на русском языке - не все работает", - отметил филолог Алексей Вдовин.

Поэтому на вопрос из зала "какие учебники по креативному письму нужны сейчас", Вдовин афористично ответил: "другие".

В последний день работы книжной ярмарки одним из самых интересных мероприятий, собравшим большое количество молодежи стала дискуссия "Ремесло художника: как работают учебники по литературному мастерству". Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

А Майя Кучерская заметила, что книги, написанные в строгом соответствии с советами, почерпнутыми из зарубежных книг, уже сегодня вызывают у профессиональных критиков зубную боль.

"Когда я прочитала огромное количество книг по Creative Writing, это стало мне мешать, - отметила Майя. - Читая, например, книгу Донны Тартт "Щегол", на каждой странице я видела реализацию всех советов из американских учебников и мне становилось дурно. Я видела, что исчезло мастерство и исчезло искусство.

Как иллюстрация этих слов Майи Кучерской, после этого обсуждения выступала Гузель Яхина, живой пример того, как эффективно могут работать советы по креативному письму. Не секрет, что Яхина - отличница учебников по сценарному мастерству. Проза, тщательно воплощающая советы Creative Writing получила огромный успех у читателей. И, как бы не ругали критики, ее пресловутая Зулейха продолжает продаваться и продаваться, а плагиат-скандал, разразившийся после выхода последней ее книги "Эшелон на Самарканд" только подстегнул продажи.

КСТАТИ

Несмотря на то, что ярмарка Нонфикшн подошла к концу, еще можно поучаствовать в споре по поводу автора "Зулейхи". 29 марта в семь часов вечера о феномене популярности Яхиной расскажет критик Константин Мильчин в онлайн-лектории "Башня" . Обещают рассказать, как раскручивали Гузель, как казанская автор стала самой популярной писательницей России и что такого важного (или неважного) содержится в трех ее книгах, ставших супербестселлерами.

А 31 марта в лектории онлайн выступит сама Гузель Яхина.

"Что вы скажете богу оказавшись перед ним?"- спросил ее Владимир Познер во врем интервью. "Я промолчу", - ответила Яхина.

На встрече промолчать не удастся. Писательница ответит на все удобные и неудобные вопросы, которые накопились у слушателей и читателей нового романа "Эшелон на Самарканд". В центре нового романа - голод в Поволжье. Пять сотен голодающих сирот из Казани едут в Среднюю Азию. Эшелон сопровождают взрослые: начальник Деев и комиссар Белая. Еще до публикации роман вызвал бурные обсуждения, споры и даже спровоцировал большой плагиат-скандал.