Мишустин объявил о возвращении детских палаточных лагерей. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Заполнение детских лагерей в этом году должно быть увеличено на четверть. Такое поручение правительство дало Роспотребнадзору. Документ подготовлен и сейчас проходит общественное обсуждение. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Детский отдых в этом году обязательно должен состояться, - заметил премьер и поручил своему заму по «социалке» Татьяне Голиковой лично контролировать этот вопрос.

Мишустин напомнил, что прошлым летом из-за пандемии было открыто только около 20% лагерей. При этом по санитарным правилам они могли быть заполнены лишь наполовину. В общей сложности летом прошлого года в лагерях отдохнули больше 1,3 миллиона детей.

- Важно, чтобы наши морские здравницы могли принять ребят и из других регионов, ведь в прошлом году дети отдыхали только в тех местах, где проживают непосредственно. Не работали и палаточные лагеря. В этом году возобновим их деятельность, но в каждом регионе будут принимать решение об их открытии в зависимости от эпидемиологической ситуации, - рассказал Мишустин.

Мишустин также поручил правительству проработать вопрос о расширении с этого лета программы туристического кешбэка для школьников и студентов. Премьер напомнил, что ранее такое поручение кабмину дал президент.

Программа туристического кешбэка предполагает возврат 20% от суммы затрат на услуги при внутреннем туризме, но не более 20 тысяч рублей.

- Эта программа действительно показала неплохие результаты. В этом году мы выделили на ее продолжение 2 миллиарда рублей. Важно поддержать учащихся, чтобы они могли сократить расходы на путешествия по стране, - сказал Мишустин, заметив, что программа должна быть круглогодичной.

Еще одно решение правительства касается предоставления льготных займов самозанятым. Правительство решило упростить правила. Заявки на получение займа теперь можно будет подавать через портал госуслуг. Мишустин напомнил, что в конце прошлого года ставка по льготным кредитам для самозанятых, а также для малого и среднего бизнеса была снижена (до 7,5%).

Льготный кредит можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

- Представители малого бизнеса также просто смогут оформить льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних затрат расширить или модернизировать свое производство, - отметил премьер.