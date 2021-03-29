Трусова выиграла бронзу ЧМ-2021. Но на командное первенство мира не поедет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как завершился чемпионат мира по фигурному катанию 2021 в Стокгольме, стало известно, что пройдет еще один турнир, который должен поставить точку в сезоне для спортсменов. Это - традиционное командное первенство мира. Состязание проходит традиционно в середине апреля в японском городе Осака. World Team Trophy в этот раз пройдет с 15 по 18 апреля.

Федерация фигурного катания на коньках России обнародовала состав команды, который будет биться за победу на этом турнире. И главное внимание - кто будет представлять нашу команду в женской части соревнований.

И тут не оказалось места для Александры Трусовой. В команду попали лучшие по итогам первенства мира. То есть, просто все по спортивному принципу, хотя ранее на этот турнир могли заявлять не первых номеров сборной. Так что в Японию поедут Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Анна Щербакова будет в сборной на правах чемпионки мира. Фото: REUTERS

Состав сборной России на World Team Trophy 2021 выглядит полностью следующим образом:

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина - Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина - Никита Кацалапов

Напомним, что командный чемпионат мира проходит в не совсем обычном формате раз в два сезона по нечетным годам. За победу сражаются шесть национальных сборных. В команде - два одиночника у мужчин и женщин, 1 спортивная и 1 танцевальная пара.

Призовой фонд командного чемпионата мира по фигурному катанию - 1 000 000 долларов. Команде, выигравшей турнир, достанет 200 000 на команду. Одиночник получит 15% от суммы, пара - по 20% на весь дуэт.

В 2019 году победила команда США, Япония стала второй а россияне - третьими.