«А это вообще законно?» В детском «Голосе» Светлана Лобода нажала кнопку вместо Егора Крида пятой точкой

Выступление Елизаветы Рогозиной так впечатлило артистку, что она решила склонить коллегу к выбору, как умеет. Фото: Максим ЛИ

В истории шоу «Голос» было немало казусов. Один из таких — аттракцион «Невольный выбор». Это когда наставник долго не может определиться, нажимать ему кнопку, или нет, а коллеги решают помочь и делают это за него.

Так было во втором сезоне «Голоса» в 2013 году, когда Александр Градский взял на себя смелость ускорить мыслительный процесс Димы Билана, пока на сцене выступал почти его однофамилец — Виктор Балан. Интрига заключалась в том, что все, кроме Димы, уже укомплектовали составы. Очередь оставалась только за ним. И пока Балан пел, Билан увлеченно слушал, закинув ноги на подставку с красной кнопкой. Съемки продолжались долго, наставники изрядно устали, и в какой-то момент Александр Борисович встал и нажал димиными ногами на кнопку. Это развеселило всех, кроме голландского супервайзера «Голоса», что во время каждого эфира следит за соблюдением правил. Он попросил приостановить съемку и вышел из-за кулис лично поинтересоваться, был ли выбор Билана добровольным. В России в таких случаях отказываться не принято, Дима подставлять мэтра не стал.

Выступление Рогозиной нельзя назвать блестящим, было много ошибок, да и со здоровьем, судя по хрипам, были проблемы, но интересный тембр и подача все же вдохновили наставников бороться за Лизу. Фото: Максим ЛИ

Подобное повторилось в восьмом сезоне детского «Голоса», когда завершались слепые прослушивания. 10-летняя Елизавета Рогозина (не является родственницей главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина!) спела хит Жанны Агузаровой «В городе моем» так оригинально, что по кнопкам почти сразу хлопнули Баста и Светлана Лобода.

А перед словами «Где же ты? Дай ответ, отзовись, мой друг!» Светлана встала из-за кресла, подсела к Егору и после реплики «Надо брать» присела на красную кнопку, тем самым сделав выбор за Крида (до этого, кстати, певица похожим образом садилась перед Бастой). Необычайно креативный ход всех дико развеселил — и наставников, и артистку, и ее родителей.

Выступление Рогозиной нельзя назвать блестящим, было много ошибок, да и со здоровьем, судя по хрипам, были проблемы, но интересный тембр и подача все же вдохновили наставников бороться за Лизу. И после выступления некоторые зрители, видимо, не особо понимая правил, бросились обвинять Лободу в том, что таким необычным способом она пыталась «слить» юную певицу — мол, создала более широкий круг наставников для выбора Рогозиной.

Так было во втором сезоне «Голоса» в 2013 году, когда Александр Градский взял на себя смелость ускорить мыслительный процесс Димы Билана, пока на сцене выступал почти его однофамилец — Виктор Балан.

«Лобода по ходу передумала, что девочка ей нужна и зная, что девочка выберет Крида, развернула его кресло»

«Егор - умница!!! Просто красава!!!! Толкнуть бы ее еще не мешало бы! Интересно, она еще себя так будет вести? После того, как ее Егорка пихнул»

«Кресло Крида отвергнуло пятую точку Лободы!! Когда даже креслу надоела Лобода»

Выступление Елизаветы Рогозиной так впечатлило артистку, что она решила склонить коллегу к выбору, как умеет

Версия любопытная, но бессмысленная. Во-первых, Светлана не единственная нажала на кнопку, до нее это сделал Баста. Во-вторых, даже если Крид при помощи пятой точки Лободы и стал потенциальным наставником для Лизы, то что помешало бы ей выбрать все же Светлану? Как, собственно, и вышло. Так что ничего скандального не случилось — эффектная «закрывашка» слепых прослушиваний.