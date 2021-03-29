«Чалова за 20 млн евро никто не купит»: кто из российской «молодежки» может уехать в топ-лиги после Евро-2021

Как пишут, Чалова хотели купить за 30 миллионов Евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежная сборная России проиграла сборной Франции (0:2) во втором матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. При этом команда Галактионова сохраняет шансы на выходы плей-офф. А различные СМИ сообщают от интересе западных клубов в игрокам российской «молодежки».

Агент Дмитрий Селюк специально для «КП» рассказал, каким видит потенциал футболистов этой сборной и сколько игроков из этого состава способны заиграть в европейских лигах. Ранее появилась информация о предметном интересе лондонского «Кристал Пэлас» к нападающему ЦСКА Федору Чалову. По сообщениям СМИ, англичане были готовы заплатить за российского форварда 30 миллионов Евро, но «армейцы» не решились отпускать Федора в Европу.

— Как пишут, Чалова хотели купить за 30 миллионов Евро. Я считаю, даже не за 30, а за 20 миллионов Евро Чалова должны продавать, но я не думаю, что его кто-то купит, честно говоря. Возможно, этого и не было. Я, например, не верю, что кто-то давал за Федю 30 миллионов. Ребята в молодежной сборной России талантливые, безусловно. Их могут забрать в европейские лиги. Но, допустим, вчера был момент: Федя Чалов в конце игры получает мяч, и он его передержал, не сразу в касание ударил по воротам, а начал под ногу его подстраивать. Это говорит о том, что не хватает быстроты мышления, - заявил явил Селюк.

Тем временем появились сообщения о том, что ряд европейских клубов испытывают интерес к ряду игроков молодежной сборной России. Агент Константина Кучаева, который пропускает матчи Евро-2021 из-за травмы, заявил в интервью «Матч ТВ», что его подопечного собирались посматривать английский «Лидс» и итальянская «Парма». Попутно в интернете появились сообщения, что за еще одним игроком ЦСКА Таиром Такнизяном пристально следят итальянские клубы «Дженоа и Специя».

- Кого могут купить? Смотря за какие деньги. Бесплатно, в принципе, все могут уйти. Может, 500 тысяч, миллион максимум. Но, как я понимаю, у них у всех амбиции. И они играют в таких клубах, которые за такие деньги никого не отдаст. Опять же из-за лимита на легионеров, — прокомментировал возможные переходы молодых футболистов в Европу Селюк.

У молодежной сборной России остался последний матч на групповом этапе чемпионата Европы, который она проведет против сборной Дании 31 марта в 19:00.

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