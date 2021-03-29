Элла Памфилова пошла на второй срок

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 28 марта 2016 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центральной избирательной комиссии - должность тоже выборная. Правда голосует за кандидатов на этот пост не весь народ России, а уже избранные и утвержденные члены ЦИК. Их всего 15 человек. И 14 из них на тайном голосовании в понедельник, 29 марта, поставили свои галочки напротив фамилии "Памфилова".

Всего кандидатов на пост председателя ЦИК было двое — кроме самой Памфиловой, еще и депутат Госдумы, член партии ЛДПР Александр Курдюмов. Но он проиграл конкуренцию практически в сухую.

Элла Александровна своей радости от переизбрания не скрывала. С воодушевлением получила цветы от коллег. И сказала речь: «Почивать на лаврах не собираюсь, нам с вами предстоит, может быть, одна из самых сложнейших кампаний в нашей новой истории». Какая именно, Памфилова не уточнила. Видимо, ближайшая - выборы в Госдуму осенью 2021 года. Но поскольку глава ЦИК избирается на 5 лет, то именно Памфиловой предстоит готовить и президентскую компанию в 2024 году.

В любом случае главной задачей председатель Центризбиркома объявила повышение доверия россиян к выборам.

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 28 марта 2016 года. До этого успела поработать и депутатом Верховного Совета СССР, и депутатом Госдумы двух первых созывов. И министром соцзащиты населения. И уполномоченным по правам человека в РФ.

Удивила всех тем, что, когда накануне Единого дня голосования в сентябре 2019 года неизвестный ворвался в дом к Элле Александровне, она не только не испугалась, но еще и отбивалась от него стулом. И несмотря на такое нервное ночное событие, на следующий день не отменила ни одной рабочей встречи.

Запомнилась Памфилова и своими яркими высказываниями. Например, на большое количество видео в интернете по поводу выездных голосований: «У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне. Ну, присели, отдохнули… Я понимаю, что кому-то больше нравятся голливудские пейзажи. У нас вот наша Россия, она такая, какая есть...»