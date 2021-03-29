Черчесов: «Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас в сборной нет. А! Вы про Дзюбу!»

Кроме того, главный тренер сборной России рассказал, как чувствуют себя те футболисты, у которых были проблемы со здоровьем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России 30 марта проведет третий отборочный матч к ЧМ-2022. В первых двух были одержаны победы над Мальтой (3:1) и над Словенией (2:1). Три гола из пяти российских забил капитан Артем Дзюба. Информация о не больше всего и интересовало словацких журналистов перед матчем.

- У Словацкой команды проблемы с нападающими. У вас наоборот есть жемчужина в команде. Приведет ли это жемчужина к победе? – спрашивали у Черчесова.

- Игрока с фамилией Жемчужина у нас нет, - удивлялся главный тренер сборной России.

- Я имел ввиду Артема Дзюбу, - пояснил словацкий журналист.

- А. Ну это другое дело! Игра прошедшая осталась в прошлом. Теперь нам надо независимо от фамилий подобрать правильную тактику, которая позволит нам добиться максимального результата, - ушел от прямого ответа Черчесов. Так что не исключено, что Артем Дзюба, несмотря на забитые мячи в ворота Мальты и Словении, уступит место кому-то еще из нападающих.

Кроме того, главный тренер сборной России рассказал, как чувствуют себя те футболисты, у которых были проблемы со здоровьем. Александр Головин был заменен в начале второго тайма мата со Словенией из-за возможного повреждения. Алексей Ионов тоже был травмирован, а Магомед Оздоев даже не летал на Мальту, но к матчу со Словенией успел восстановиться.

- Все трое были сегодня на тренировке на поле. Но сегодня медицина даст мне заключение, и мы по итогам его будем думать. Игрой со Словенией мы довольны. Понятно, что всегда есть, чего поправить. Но Оздоевым мы довольны, ждем от медицинского штаба зеленый свет, - успокоил всех Черчесов.

Заодно главного тренера сборной России спросили про ВАР. В чемпионате страны и еврокубках введены видеоповторы. В матчах квалификации к ЧМ-2022 их нет. И, например, в Белграде уже разразился по этому поводу скандал – судьи не засчитали гол, забитый Криштиану Роналду на 93-й минуте и матч Сербия – Португалия закончился вничью 2:2.

- Я консервативен, играл долго без ВАР, работал тренером тоже без ВАР, - заявил по этому поводу Станислав Черчесов. - Есть ВАР или нету – все равно есть спорные моменты и ошибки. Видите, сколько времени прошло после матча Сербия – Португалия, а до сих пор про это говорят. Это вопрос относится больше к судьям, которые привыкают работать либо с ВАР, либо без него. Арбитры в одних играх полагаются на помощь видео-ассистентов, а в других этой помощи нет. Так что тут ФИФА должна принять решение – либо всегда так, либо никак.

Матч Словакия – Россия состоится 30 марта. Его покажет Матч ТВ, начало трансляции в 21.35.

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