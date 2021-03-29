Несвободный рынок: налоговая ужесточает контроль за продавцами на базарах

Торговцы должны подтвердить, что у них есть кассовые аппараты, еще до заключения договора с администрацией рынка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уход от налогов, теневой оборот наличных и перевод денег за границу – борьбу с этими явлениями налоговики хотят ужесточить, для чего и усиливают контроль за использованием кассовых аппаратов на рынках. Явления эти действительно процветают, с чем автор этих строк постоянно сталкивается лично. Знаю я одного гражданина, который регулярно промышляет подобными делишками. Он торгует сухофруктами на крытом рынке у метро и вечно просит провести операцию купли-продажи мимо кассы. Мне все равно, а человеку приятно – экономит пару рублей с каждого пакетика кураги. Вот вам и уход от налогов с теневым оборотом наличных. А зачем он их экономит? Понятное дело - чтобы вывести за границу побольше денег. Явно же иностранец, по глазам вижу. Сдал бы его в налоговую, да вот беда: такой вкусной и при этом дешевой кураги ни в одном окрестном магазине не сыскать.

Чтобы подобных случаев становилось меньше, налоговая и Минфин планируют внести изменения в законы «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках» и в Кодекс об административных правонарушениях. Изменений несколько, но суть их в следующем:

- Торговцы должны подтвердить, что у них есть кассовые аппараты, еще до заключения договора с администрацией рынка.

- Администрация рынков должна следить, чтобы торговцы использовали кассовые аппараты. Если руководство разрешит продавцу без кассового аппарата торговать на рынке, ей грозит ответственность (какая именно, пока не решено).

- Число случаев, когда продавцам разрешается не использовать кассовые аппараты, должно быть сокращено.

Как разъясняет Минфин, для обычных граждан, а также для индивидуальных предпринимателей, которые продают на рынках товары собственного производства, ничего не изменится – они могут и дальше торговать без кассовых аппаратов. Правда, недолго: с 1 июля ИП-шники все же обязаны применять кассовую технику. Кроме того, кассовые аппараты можно не использовать при торговле на ярмарках выходного дня или с открытых лотков. Останется ли у торговцев это право, пока не ясно. Ясно одно: использование кассовых аппаратов для многих продавцов на рынках становится обязательным и контроль за ними будут усиливать.

- Налоговая продолжает закручивать гайки, усиление контроля идет везде, где только можно. Поэтому новость об ужесточении контроля за торговлей на рынках была ожидаема, - комментирует Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ». - Большинство мелких торговцев и так не шикуют, использование кассовых аппаратов обходится им дорого. Подозреваю, что если введут «обязаловку», они будут стараться еще больше уходить в тень. В небольших городках это сделать проще - не будут же высылать наряд за каждой бабушкой, которая торгует у обочины продуктами со своего огорода. Поэтому серьезная борьба с торговлей без кассовых аппаратов будет вестись в основном в крупных городах. Есть самые разные способы контролировать работу продавцов: привлекать полицию, проводить рейды ФНС... А самый простой вариант - контрольная закупка: товар продал, чек не выдал, получи протокол и штраф. Возможно, из-за усиления контроля в России станет меньше рынков, но полностью они не исчезнут. Людям надо выживать, они же не от хорошей жизни этим занимаются, поэтому будут выкручиваться.