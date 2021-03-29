Как богатейший бизнесмен Чехии, разбившийся на Аляске, зарабатывал в России

Петр Келлнер, владевший международной инвестиционно-финансовой группой PPF, имел давние и тесные связи с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

27 марта не стало Петра Келлнера — самого богатого человека Чехии, состояние которого, по оценке «Forbes», составляло 17,5 миллиардов долларов. 56-летний бизнесмен погиб при крушении вертолета вместе со своими спутниками, личности которых не разглашаются. Трагедия произошла недалеко от ледника Кник, известного своими лыжными спусками и расположенного к востоку от города Анкоридж в штате Аляска. Причины авиакатастрофы выясняются.

Петр Келлнер, владевший международной инвестиционно-финансовой группой PPF, имел давние и тесные связи с Россией.

Бизнес в нашей стране чех начал в 1993 году, успев поучаствовать и в приватизации - предприниматель создавал чековые фонды для покупки ваучеров у населения. Собственно, занялся он тогда уже привычным ему делом — основанная им на родине в 1991 году компания «První privatiza ní fond» (PPF - Первый приватизационный фонд) занималась ровно тем же.

В итоге российские фонды «Петр Великий» и несколько других, собрали, по данным Forbes, около 100 тысяч ваучеров. На вырученные чеки Келлнер приобрел доли в 130 российских компаниях, в том числе в «Газпроме».

Затем, после кризиса 1998 года, Петр покинул Россию, распродав большую часть активов.

Но уже в 2002 вернулся и именно со второй попыткой закрепиться в нашей стране связаны самые успешные бизнес-проекты. Из наиболее известных - Банка Хоум Кредит и сеть по продаже техники и электроники «Эльдорадо», проданной Келлнером в 2016 году.

Имел связи чех и с крупными российскими компаниями, в которых в разное время владел долями — в частности в «Ингосстрахе» (38,5% акций с 2007 по 2013 год).

PPF Group на данный момент владеет почти 700 тыс. кв. метров торговой, офисной и складской недвижимости в России. Ей принадлежат бизнес-центр «Метрополис» в Москве, ТРЦ «Ярмарка» в Астрахани, офисный парк «Comcity» в Новой Москве.