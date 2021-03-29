Юнна Мориц: Кто Россию не согласен ненавидеть, тот - Донбасс

Поэтесса Юнна Мориц.
Фото: Личный архив
... Эти стихи сейчас - нарасхват. И не только в республиках Донбасса - ДНР и ЛНР.
Любой неравнодушный человек найдёт в этих простых, на первый взгляд, строках - отклик своей боли за судьбу сотен тысяч граждан России, оказавшихся, волею судьбы, на непокоренных территориях Юго-Востока Украины.
Свои стихи Юнна Петровна предварила комментарием, который только «накаляет» поэтические строки, хотя они и без того - на самом высоком градусе накала
«...Седьмой год Независимые Республики Донбасса не капитулируют, не сдаются карательным войскам Украины, которые убивают человечество Донбасса, громят и уничтожают его дома, водопроводы, инфраструктуру, - только за то, что Независимый Донбасс не согласен ненавидеть Россию и считать Россию врагом, - только за это, более – ни за что!.. - пишет Юнна Мориц. - Запад шлёт карателям Донбасса вооружение, деньги, специалистов, которые учат, как надо убивать человечество Независимого Донбасса за то, что это – единственный народ на планете Земля, восставший против ненависти к России!
С тех пор, как Россия отказалась капитулировать перед западом, наша страна окружена со всех сторон странами, где ненависть к России, русофобщина, стала государственной политикой, государственным законом, обязательным для всех, и любой отказ от этого считается подсудным!
И только, повторяю, две республики Донбасса восстали против этой преступной политической практики, против этих преступных законов.
А идея «интеграции Донбасса в Украину» - это преступление, равное геноциду!!! Россия должна спасти человечество Донбасса от геноцида и предоставить ему автономию в составе Российской Федерации.
На дипломатическом фронте Россия готова спасать всех, кто её ненавидит, считает врагом и ненависть к России превратил в глобальную законную практику. А России давно пора спасать от геноцида человечество Независимого Донбасса, единственного народа, восставшего против ненависти к России».
А теперь - стихи...
* * *
Кто Россию не согласен ненавидеть, тот - Донбасс.
Тот - Донбасс, кто не согласен "москаляку на гиляку",
Тот - Донбасс, кто не сдаётся и сражается за нас,
Когда запад обожает русофобщины вояку.
Русофобщины вояке запад шлёт боезапас,
И Россию ненавидеть - это запада приказ.
Кто Россию ненавидеть не согласен, тот - Донбасс,
Тот - Донбасс, кто не сдаётся и сражается за нас.
Кроме этого Донбасса, все Россию предают,
И врагом назвать Россию все готовы, а иначе
Запад будет их майданить, где сожгут живьём, убьют
Не согласных подчиниться этой западной задаче:
Все обязаны Россию ненавидеть, все кругом,
И обязаны Россию все считать своим врагом.
Кто Россию ненавидеть не согласен, тот - Донбасс,
Кроме этого Донбасса, все нас предали сейчас!
Тот - Донбасс, кто нас не предал и сражается за нас, -
Кроме этого Донбасса, все Россию предают.
Для российских русофобов - счастье сдать такой Донбасс!
Я - Донбасс, что не сдаётся, когда все его сдают.
Юнна Мориц.