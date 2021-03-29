Указ Путина о весеннем призыве 2021: кому ждать повестку

Весенний призыв стартует с 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как это уже бывает много лет подряд, в конце каждого марта появляется президентский указ о призыве на военную службу. Такой документ уже опубликован на сайте Кремля. И сразу посыпались вопросы от новобранцев и их родителей. Отвечаем на самые частые их них.

Когда официально начнется весенний призыв и когда закончится?

Начнется 1 апреля (без шуток!), а закончится 15 июля 2021 года.

Сколько новобранцев поставят в строй это весной?

134 650 человек. Это на 6 тысяч больше, чем минувшей осенью (тогда призвали 128 тысяч).

Кто подлежит призыву на военную службу?

Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Сколько длится «срочка» и с какого момента она засчитывается?

Срочная служба длится 12 месяцев вне зависимости от вида вооруженных сил или рода войск. Этот срок начинается с момента прибытия призывника на сборный пункт и получения звания. Они присваивается приказом командующего войсками того округа, на территории которого призывается новобранец.

Планируется, что служить отправятся 135 тысяч новобранцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мамки и папки волнуются, - какие меры профилактики COVID-19 будут приниматься в ходе проведения весенней призывной кампании?

Таких мер немало:

- проведение термометрии всех прибывающих в военный комиссариат призывников.

- использование на призывных и сборных пунктах бактерицидных ламп;

- использование средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток);

- проведение специальной дезинфекционной обработки автотранспорта, предназначенного для перевозки новобранцев на призывные и сборные пункты;

- организация на сборных пунктах экспресс-тестирования призывников и представителей воинских частей на наличие коронавирусной инфекции;

-обеспечение медицинскими масками и дезинфицирующими средствами военнослужащих на весь путь следования при убытии со сборного пункта;

- организация изолированного размещения личного состава воинских команд в залах ожидания железнодорожных вокзалов (аэропортов), исключающее, по возможности, совместное нахождение и контакты с гражданским населением;

- проведение карантинных (ограничительных) мероприятий в течение 14 суток с момента прибытия военнослужащих в воинскую часть.

Во всех военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования.

Каковы обязанности новобранца во время призыва?

Он обязан пройти медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. И также прибыть и заседание призывной комиссии . А затем в указанные в повестке военкомата время и место прибыть для отправки к месту прохождения военной службы.

Могут ли повестку о вызове в военкомат вручить призывнику через родителей, соседей или иных лиц? Или просто опустить ее в почтовый ящик?

Нет, такое не допускается. Повестка вручается новобранцу только под расписку. Не может заменять повестку и телефонный звонок о вызове в военкомат.

Должен ли призывник сообщать в военкомат о временном отъезде с места жительства?

Да, если такой отъезд гражданина, подлежащего призыву, длится более трех месяцев.

Может ли парень пойти в контрактники, не отслужив по призыву?

Да, если он до призыва получил высшее или среднее образование. Но заявить о своем желании поступить на военную службу по контракту гражданин должен до принятия призывной комиссией решения о его призыве. Иначе право перейти на службу по контракту возникнет у него не ранее чем через 3 месяца на службе по призыву.

Что будет, если у призывника обнаружат коронавирус?

В этом случае заболевший будет доставлен специальным транспортом (машинами скорой помощи) в медорганизацию для оказания экстренной помощи.

Каких врачей должны пройти призывники?

Призывники проходят медосвидетельствование врачами-специалистами – терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, оториноларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других специальностей.

Какие документы новобранец обязан представить призывной комиссии?

Это паспорт, свидетельство о рождении, справка о семейном положении, справка с места работы или учебы, документ об образовании, медицинские документы о состоянии здоровья.

В ходе проведения весенней призывной кампании будут учитываться реалии пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какие сейчас установлены категории годности к военной службе?

Таких категорий несколько.

А – годен к военной службе;

Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В – ограниченно годен к военной службе;

Г – временно не годен к военной службе;

Д – не годен к военной службе.

Может ли новобранец обжаловать решение призывной комиссии?

Да, такое право у него есть.

Решение призывной комиссии он может обжаловать в суде по месту жительства или в вышестоящей призывной комиссию. Жалобу можно подать в течение 3 месяцев со дня принятия обжалуемого решения.

Кому дается отсрочка от призыва на военную службу?

Такое право предоставляется гражданам:

- признанным в установленном порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, – на срок до одного года;

- занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, при отсутствии других лиц, обязанных содержать указанных граждан, и при условии, что последние не находятся на полном гособеспечении и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном уходе;

- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетних родных брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их;

- имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

- имеющим двух и более детей;

- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

- поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения и таможенные органы сразу после окончания вузов таких органов и учреждений, при наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в этих органах и учреждениях;

- поступившим в войска национальной гвардии РФ непосредственно по окончании вуза при наличии у них высшего образования и специальных званий – на время службы в указанных войсках;

- имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

- избранным депутатами Госдумы, депутатами региональных или муниципальных органов власти или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, – на срок полномочий в этих органах;

- зарегистрированным в качестве кандидатов на замещаемые посредством прямых выборов должности или на членство в органах госвласти или органах местного самоуправления, – на срок до дня официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов включительно, а при досрочном выбытии – до дня выбытия включительно.

Могут ли призвать на службу выпускников школы в период между датой окончания учебного заведения и датой поступления в вуз?

Нет, если они успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, то им предоставляется отсрочка на период до 1 октября года прохождения такой аттестации.

Могут ли призвать на военную службу проживающего в России иностранного гражданина?

Нет, законом не предусмотрено прохождение военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ иностранными гражданами. Они – могут пойти служить только в добровольном порядке.

Если гражданин по какой-то причине вовремя не явился по повестке в военкомат, это будет считаться уклонением от военной службы?

Да, если нет уважительных причин.

А уважительными причинами считаются:

- заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

Но! Наличие уважительной причины неявки должно быть подтверждено документально.

Какая ответственность предусмотрена за уклонение от военной службы?

За это установлена уголовная ответственность. По ст. 328 Уголовного кодекса уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее гражданин может наказываться:

- штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,

- либо принудительными работами на срок до 2 лет,

- либо арестом на срок до 6 месяцев,

- либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Более мягкие санкции предусмотрены за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (штраф в сумме до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Каков сейчас срок альтернативной гражданской службы (АГС) в России?

Ныне АГС длится 21 месяц, если гражданин проходит ее в организациях, подведомственных органам исполнительной власти. И 18 месяцев, если служба проходит в организациях Вооруженных сил.