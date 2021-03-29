«РН-Пурнефтегаз» сократил издержки производства на 800 млн рублей

В 2020 году на компания «РН-Пурнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти, внедрила 27 проектов по повышению производственной эффективности (ППЭ). Экономический эффект превысил 800 млн рублей, в том числе операционные затраты сократились на 498 млн рублей, капитальные затраты - на 302 млн рублей.

Обратим внимание, что развитие технологического и научного потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти»: Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию цифровых и технологических подходов по всей производственной цепочке, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтегазовом рынке.

Компания «РН-Пурнефтегаз» – один из основных центров нефтегазодобычи «Роснефти». Предприятие расположено в городе Губкинском (Ямало-Ненецкий автономный округ), разрабатывает 16 лицензионных участков. За время разработки месторождений предприятие добыло более 260 млн тонн нефти и газового конденсата, более 110 млрд м3 газа.

«РН-Пурнефтегаз» активно участвует в повышении квалификации персонала в области эффективности производства. В течение года в производственные процессы было внедрено 14 рационализаторских предложений сотрудников предприятия, а также утвержден еще 21 новый проект. В числе реализованных инициатив – применение беспилотных технологий для выполнения аэромониторинга трубопроводов и объектов нефтегазодобычи, проекты по снижению потребления энергоресурсов, а также по сокращению технологических потерь на производстве.

По итогам года, «РН-Пурнефтегаз» признан лидером внутри компании по количеству тиражируемых проектов производственной эффективности в блоке «Развитие нефтегазового и шельфового бизнеса».