Андрей Туманов: После «Северного потока-2» надо строить «Дачный поток-1»

Летний отдых на даче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России начинается дачный сезон. Специально для kp.ru глава «Садоводов России» Андрей Туманов рассказал, какая помощь от государства требуется простому российскому дачнику.

- Вообще наш дачник — он совсем не так прост...

- Если дачник иногда вступает в «преступную связь» с государством, то первое что просит: отремонтируйте нам дороги подъездные к СНТ. Большинство таких дорог полу-бесхозные обычно. Ни автодор, ни местная власть за них не отвечает. И чаще всего и пытаются повесить эти дороги на дачников. Особенно там, где грунт — сплошная глина и торф , и где вода до осени может стоять...

- Это — первая проблема. А вторая?

- На втором месте - проблема с электричеством. У многих подмосковных СНТ электричество есть. И они считают, что это данность. А отъезжаешь на 150-200 км - электричества нет, и сразу много брошенных участков. А значит, больше расходов по инфраструктуре ложится на оставшихся. И приходится платить единицам за электричество, помногу. А это тот магнит, который тянет людей на землю. Хотите привлечь на землю - протяните электричество.

- Про газ...

-... И не говорю — это мечта садовода. Сразу после «Северного потока-2» предлагаю начать «Дачный поток-1». В отличие от европейского потребителя, наши дачники трубу не перекроют, они санкции на российское правительство не наложат. Они будут тихо потреблять газ - и платить за него. И в тех местах, куда приходит газ, СНТ становятся населенными пунктами. Люди начинают там жить и зимой, все начинают там дома утеплять, пенсионеры туда массово переезжают — мечта мэров больших городов.

- Ну это все рядом с большими газопроводами...

- Да, был я в Псковской области — приехал зимой к главе райадминистрации, а он сидит там, у печки греется, у голландки: холодно, говорит.

- А надо дачников в строгости держать?

- Надо поменьше дачников пугать. Если какой-то чиновник в мэрии, в губернии, в правительстве, в Госдуме начинает рассуждать о дачниках, он их пугает: вот мы усилим меры, мы возложим ответственность! Я уже как герой телешоу стал с телевизором говорить — ну что ты нас пугаешь, иди на фиг! Последние 20 лет не было реальных мер по помощи дачникам.

Глава «Садоводов России» Андрей Туманов Фото: Евгения ГУСЕВА

- А как же дачная амнистия?

- Она не помогла толком ни дачникам, ни государству. Все там запутано-перепутано, как лоскутное одеяло. Но некоторые райадминистрации в некоторых регионах страны поняли, что дачник - это выгодный гражданин страны. Он на баррикады не лезет, ему огурцы надо сажать. И поликлиники не загружает. И голосовать еще, как правило, ходит.

Нет, по мелочи помогать стали. Например, с электрификацией — ну и хорошо им всем стало.

- Повсеместно стали помогать?

- Есть на юге республика одна. Мало кто знает, что ее глава, чтобы поменьше его население тратило деньги, семена бесплатно раздает. И там говорят — распахивайте любой квадратный метр, а мы обеспечим семенами и логистикой. И люди начинают сажать - чтобы хотя бы себя обеспечить овощами.

- Соседи наши как крестьянству помогают?

- Почему Польша стала великой яблочной державой? Они не устраивали правительственные программы. Они там просто выдели деньги на овощехранилища, их государство построило. И передали их в лизинг с последующим выкупом, или даже может в собственность перейти тебе, если ты загружаешь регулярно и по полной. А ведь, чтобы зарабатывать на овощехранилищах, надо там что-то хранить. И поляки стали массово выращивать яблоки. Они вставили дополнительно звено, которое спровоцировало сельхоз-производство. И польский частник стали главным производителем яблок в Европе.