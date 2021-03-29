Ищут других жертв: В Сходне задержан педофил, организовавший дома порностудию

Фото подозреваемого предоставлено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Сотрудники Московского межрегионального СУ СКР на транспорте вышли на след возможного преступника, которого разыскивали 25 лет. Тогда в вагоне электрички «Москва - Крюково» неизвестный домогался до школьника. Виновника не смогли установить и задержать.

— Злоумышленнику удалось скрыться от следствия, пребывая на свободе он совершил ряд аналогичных преступлений, — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Однако дело не закрыли. Им занимался отдел криминалистики по расследованию преступлений прошлых лет. Сыщикам пришла оперативная информация, что извращенец живет в подмосковной Сходне — микрорайоне Химок. Опергруппа нагрянула по адресу.

— В квартире предполагаемого преступника располагалась комната с большим количеством детских игрушек. Соседи злоумышленника сообщили, что к нему в квартиру приходили несовершеннолетние, — добавили в пресс-службе ведомства.

Что до того случая в электричке, то по нему уже истек срок давности. Наказать за него жителя Сходни не могут. Однако на компьютере мужика нашли детскую порнографию. Ему грозит до 10 лет колонии. К тому же в следствии не исключают, что были и другие жертвы домогательств. Их пытаются отыскать.

Обвиняемый взят под стражу на время следствия.

КОНКРЕТНО

Если располагаете какой-либо информацией о преступной деятельности человека на фото, знаете его жертв или подельников, звоните по телефонам 8 (964) 788-30-05 (дежурный по управлению СК на транспорте) или 8 (499) 264-68-34 (дежурная часть МВД на транспорте).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве 9-классница наглоталась таблеток, чтобы похудеть к соревнованиям

Девочка хотела пройти в определенную весовую категорию на Мас-рестлинге и попала в реанимацию (подробности)