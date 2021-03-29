ФСБ России прокомментировала приговор украинскому шпиону

Ранее суд приговорил Василенко к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Решением суда апелляционной инстанции приговор московского городского суда в отношении 54-летнего гражданина Украины Василенко В.И. за совершение преступления, предусмотренного статьей «шпионаж», оставлен без изменений и вступил в законную силу. Ранее суд приговорил Василенко к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Установлено, что Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. В ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства виновности иностранного гражданина в совершении шпионажа, - сообщает ФСБ России.

Напомним, в конце 2019 года Василенко был задержан сотрудниками федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу «С-300» в интересах государственного концерна «Укроборонпром».

Сотрудники ФСБ России продолжают мероприятия по выявлению украинских шпионов, которые работают на западные спецслужбы.

Так, 29 марта Севастопольский суд признал 66-летнюю уроженку Бахчисарая Галину Довгополую виновной в шпионаже в пользу Украины. Она также приговорена к 12 годам колонии общего режима. По данным следствия пенсионерка подрабатывала на Главное управление разведки Минобороны Украины сообщая секретные данные об авиационном полке Черноморского флота.