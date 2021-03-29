Кержаков — о рекорде по голам за сборную: «Пусть Дзюба в Словакии не только догонит, но и перегонит меня»

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба близок к тому, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную. Фото: REUTERS

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба близок к тому, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за сборную. Сейчас в послужном списке Артема 29 забитых мячей в футболке национальной команды. Бомбардиру достаточно одного гола, чтобы сравняться по этому показателю с рекордсменом Александром Кержаковым (30 забитых мячей). Не исключено, что уже 30 марта в ближайшем матче сборной со Словакией Артему удастся стать новым рекордсменом сборной России.

Александр Кержаков рассказал «КП», как относится к тому, что Дзюба, скорее всего, опередит его в списке лучших бомбардиров за сборную. По словам экс-нападающего «Зенита» и сборной, он будет только рад, если это произойдет.

— Это не индивидуальный вид спорта, я не тягаю штангу. Мне просто удалось забить такое количество голов за сборную, потому что так на меня играла команда, так играли партнеры, которые помогали мне в этом. Естественно, рекорды всегда будут биты. Сейчас это сделает Артем. Я желаю ему сделать это как можно быстрее, потому что чем больше он будет забивать за сборную, тем больше вероятность того, что сборная будет побеждать. А это всегда праздник для страны и болельщиков, - сказал Кержаков в интервью «КП».

Пока еще лучший бомбардир в истории сборной России пожелал Артему Дзюбе еще большего количества забитых голов за национальную команду:

- Я не воспринимаю это, как гонку бомбардиров. Не переживаю за рекорд. Мне кажется, что это совсем не актуально. Я отвечаю лишь за себя, не надо приписывать какую-то борьбу. Я только лишь желаю всяческих успехов как Артему, чтоб он забивал больше голов, так и сборной, чтоб она побеждала, — рассказал корреспонденту kp.ru Александр Кержаков.

Александр Кержаков рассказал «КП», как относится к тому, что Дзюба, скорее всего, опередит его в списке лучших бомбардиров за сборную. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В марте сборная России успела сыграть с Мальтой и Словенией в отборочном цикле к ЧМ-2022, а Артем забил уже три гола и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. Есть вероятность, что рекорд Кержакова падет уже в матче против Словакии. Кержаков отметил, что будет только рад такому развитию событий.

— Пусть хоть перегонит десять раз. Пусть забивает как можно чаще. Я желаю ему этого, со словаками в том числе. Пусть забьет хоть пять голов. Это будет прекрасно, потому что мы победим, в трех играх будет три победы. Это очень хорошая заявка на то, что команда сможет отобраться на Чемпионат Мира — это самая основная задача. Артем играет очень хорошо, он сейчас лидер сборной. По праву лидер, мы это увидели в предыдущем матче со Словенией. Если Дзюба побьет рекорд в матче со Словакией, будет здорово. Не только догнать, но и перегнать, — заявил Кержаков.

Александр постарался вспомнить, как он забивал в майке сборной России и рассказал, что именно помогло ему поставить рекорд по забитым за сборную голам:

— Я уже очень давно не играл за сборную, больше пяти лет, поэтому сложно сейчас вспомнить как это. Для любого нападающего играть за сборную уже престижно. Лично для меня забитые голы — это плод работы всей команды. Так получалось, что я играл нападающего, а партнеры создавали для меня моменты. Иногда мне их удавалось реализовывать, иногда — нет. Но я считаю, что голы — это заслуга всей команды, не индивидуальная, - сказал Александр Кержаков.

Матч Словакия – Россия состоится 30 марта. Прямая трансляция на канале «Матч ТВ» начнется в 21.35.

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