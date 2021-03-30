Если щит трещит: насколько коварна заболевшая щитовидная железа

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«Сломать» этот орган проще, чем кажется, а за халатное отношение к себе щитовидка может подарить целый букет проблем – от недосыпа до переедания. Мы подскажем, для чего нужен этот орган и как правильно проверить его состояние.

За что отвечает щитовидка

Щитовидная железа – небольшой орган, расположенный в горле, а именно под гортанью и перед трахеей. Это важнейший элемент эндокринной системы, который контролирует обмен веществ и энергии в каждой клетке.

Влияние щитовидки на организм настолько велико, что ее смело можно назвать «вторым мозгом»: от ее здоровья зависят умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическая активность, прочность костей и скелета, работа сердца, половое развитие, а также способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Проблемы с щитовидной железой способны успешно маскироваться под симптомы стресса – например, именно она может быть причиной агрессии и плохого настроения, а не проблемы на работе.

Другими словами, стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы – его симптомы могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции щитовидки.

Зачем проверяться на гормоны

Заметив раздражительность, круги под глазами из-за недосыпа и повышенную любовь к прогулкам до холодильника, некоторые могут дать совет «проверить гормоны».

В некоторых случаях есть смысл прислушаться к этой рекомендации – врачи действительно назначают лабораторное обследование щитовидной железы при подозрениях на нарушения гормонального баланса и обмена веществ.

Не стоит удивляться, если такой совет звучит все чаще и чаще – даже малейший сбой в работе эндокринной системы в целом и щитовидной железы в частности может привести к изменению самочувствия и внешнего вида, которое могут заметить окружающие.

В числе внешних признаков: неожиданный скачок веса, более сильное, чем обычно, выпадение волос и ухудшение состояния кожи. Сам же человек может чувствовать хроническую усталость и быть в подавленном настроении.

Проблемы с щитовидной железой распространены настолько, что в группу риска входят жители целых субъектов РФ. Одна из причин – низкое природное содержание йода в питьевой воде. Еще одна группа риска – пациенты с заболеваниями щитовидной железы в анамнезе.

Лабораторное обследование щитовидной железы может помочь выяснить причины сбоя менструального цикла. По этой и по другим причинам женщинам особенно рекомендуется регулярно проходить профилактику – заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще.

Какие гормоны нужно проверить

В первую очередь рекомендуется проверить уровень тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ). С помощью тироксина щитовидка управляет усвоением кислорода, окислением жиров и производством белков в клетках.

ТТГ – гормон, регулирующий выработку тироксина и трийодтиронина (Т3). Его вырабатывает гипофиз – железа, расположенная в головном мозге.

Если концентрация ТТГ повышается, снижается выделение в кровь Т4 и Т3 – это ведет к гипотиреозу. Его «коллега» гипертиреоз появляется, если концентрация тиреотропного гормона снижается – в этом случае выработка Т4 и Т3 повышается.

У каждого заболевания есть свои «прелести». Например, гипотиреоз может проявляться нарушениями менструального цикла, сухостью кожи и выпадением волос, запорами. Гипертиреоз способен «обрадовать» вас бессонницей, диареей и выпученными глазами. Оба состояния могут вызвать повышенную утомляемость и общую слабость.

Стоит проверить все три показателя: Т3, Т4 и ТТГ. Дело в том, что гипертиреоз и гипотиреоз разделяются на множество видов, которые отличаются друг от друга отдельными проявлениями. Прийти к заключению по одному показателю невозможно – он не даст врачу полной картины заболевания.

Где проверить щитовидную железу

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