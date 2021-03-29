20-страничный отчет ради одного мема: Как Пентагон воюет против России в Интернете

Это картинка примечательна точно не остроумием создателей — и даже не тем, что смастерили ее кибервойска Пентагона. Фото: twitter.com

29 октября прошлого года в Интернете появился новый мем: медведь в советской военной форме роняет хэллоуиновскую корзину для конфет, из которой падают сладости с названиями разных компьютерных вирусов. Ну ясно, это русские хакеры опять пытаются подгадить Америке. Юмор уровня средней школы.

Это картинка примечательна точно не остроумием создателей — и даже не тем, что смастерили ее кибервойска Пентагона. Что действительно смешно, так это то, что чтобы запостить в соцсети одну-единственную картинку, американским бойцам невидимого фронта понадобилось 23 дня. Ведь нужно согласовать картинку, написать сопроводительный текст к ней, получить нагоняй от начальства, переписать текст, все заново переделать, и снова нести на визу в высокие кабинеты… А вы думали, только в России бюрократия и волокита?

Завесу тайны над неторопливой кибервойной США против России раскрыло издание Vice, в распоряжении которого оказались документы, посвященные мему с советским медведем.

Так, первое письмо, посвященное картинке, описывает идею будущего мема в целом и ставит дату, когда он должен оказаться в сети — 29 октября. Учитывая, что письмо было отправлено 7 октября, писал его опытный интернет-боец, который понимал, что быстро тут ничего сделать не удастся.

Дале в переписке речь идет о работе команды художников. Они, кстати, устроили настоящий блицкриг и победили картинку за каких-то 2 дня.

Накануне публикации, то есть 28 октября члены Кибернетического командования (это официальное подразделение Пентагона, мы ничего не выдумали, вот и сайт имеется) собрались на последнее заседание по проекту. Нужно было напрячься и придумать сопроводительный текст к картинке. К тому моменту был подготовлен полный отчет о проделанной работе — на 20 страницах.

Похоже, ребята в Кибернетическом командовании работают открытые и общительные, потому что они рассказали журналистам о создании своего секретного оружия против русских:

- Мы хотели раскрыть эти вирусы, рассказать людям о них, чтобы противник не выполнил поставленную перед ним задачу. А картинку использовали, чтобы все это выглядело более весело и развлекательно.

Стоила ли игра свеч? Твит с тщательно проработанной картинкой собрал немногим больше 400 лайков и 300 с небольшим репостов. Прямо скажем, негусто.

Возможно, 23 дня понадобилось кибер-воинам на создание единственного мема, потому что это была их первая попытка. То самое Кибернетическое командование сформировано официальным указом только 1 октября 2020 года. То есть у ребят первый блин вышел комом.