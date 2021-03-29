Достаточно одного укола: Как защищает вакцина «Спутник Лайт»

Министерстве здравоохранения РФ начало процесс регистрации еще одной антиковидной вакцины - «Спутник Лайт», разработанной в Центре имени Гамалеи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерстве здравоохранения РФ начало процесс регистрации еще одной антиковидной вакцины - «Спутник Лайт», разработанной в Центре имени Гамалеи. Применение этой прививки предполагает только один укол, вводится, по сути, только первый компонент уже известного всем «Спутника V» - собственно, это и есть вакцина «Спутник Лайт». Будет ли количество антител после прививки «Спутником Лайт» достаточным для защиты от коронавируса и кому вакцина показана? Об этом kp.ru поговорила с иммунологом, кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

- Препарат «Спутник V» после введения второго компонента вакцины показывает эффективность в 92%, но вопрос, какова эффективность вакцины после введения одного компонента, то есть, по сути, эффективность «Спутника Лайт», - открыт, - говорит наш эксперт. – Если посмотреть на вакцину фирмы Jonson & Jonson, которая, как и «Спутник», - векторная, то они заявляли об эффективности одной инъекции около 60%. С точки зрения того, что платформы у «Спутника» и Jonson & Jonson одинаковые, можно предположить, что «Спутник Лайт» способен показать эффективность от 60 до 70 процентов. Может быть, даже 75% и, конечно, это неплохо. К тому же известно, что чаще всего сильные побочные реакции возникают у людей именно после применения второго компонента «Спутника V». Поэтому однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» позволит вакцинировать большее количество людей, при условии их желания, конечно. Все-таки, один раз вакцинировался и ушел. Не надо думать, через, сколько дней приходить повторно, не надо опасаться реактогенности на второй компонент.

Однако на момент интервью в реестре лекарств еще не было информации о том, в каких случаях «Спутник Лайт» показан к применению, в частности, рекомендуется ли препарат использовать для ревакцинации, то есть повторной прививки от ковида тех, кто уже был вакцинирован, когда антитела исчезнут.

- О том, какими препаратами можно будет проводить ревакцинацию от ковида, можно будет говорить примерно через полгода, к этому времени будет достаточно данных о продолжительности и интенсивности иммунитета, сформированного различными вакцинами. Именно «Спутник Лайт» логично было бы использовать для ревакцинации. Проблема только в том, что, чтобы включить показание к ревакцинации в инструкцию для «Спутника Лайт», нужны результаты клинических исследований в этой области, а их пока не опубликовано, - говорит Николай Крючков.

Первоначально, когда о разработке вакцины только доложили президенту, ее авторы ожидали, что после однокомпонентной прививки иммунитет будет более краткосрочным, чем от двухкомпонентной. Использование такой вакцины позволит затормозить раскручивание эпидемии в странах, где заболеваемость бьет рекорды. Но в России все же предполагалось прививать население двукратно, «Спутником V» и другими двухкомпонентными вакцинами. Это сложнее, дольше, но зато защита более длительная и надежная.