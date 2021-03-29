Марат Хуснуллин назвал главные проблемы ЖКХ: «Надо заменить наконец эти трубы, из которых течет все»

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ряде российских регионов износ коммунальных труб составляет 60-70%. При такой ситуации, понятно, не могут не возникать проблемы, в том числе и со стоимостью услуг ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеинтервью программе «Познер» на Первом канале.

- Не заменив эту трубу, из которой течет все, мы не сможем привести услуги ЖКХ к нормальным нормативам, нормальной стоимости, - сказал Хуснуллин.

Владимир Познер в рамках интервью рассказал историю своих знакомых, у которых дома — не по их вине, а из-за старых труб — возник потоп. И попросил вице-премьера дать совет гражданам, попавшим в аналогичную ситуацию, - что делать-то? Марат Хуснуллин порекомендовал судиться с управляющей компанией. Но тут же сам и признал, что это может оказаться делом бессмысленным. Потому что не факт, что у управляющей компании есть деньги, чтобы оплатить ремонт попавшим по ее вине в беду жильцам.

- Корень проблемы нашей с ЖКХ заключался в том, что мы единственная страна в мире, где квартиры внутри - собственность у 85% жителей, а все остальное было государственным. И оттого, что у этих домов не было хозяина, за этими домами никто не смотрел. В Израиле есть такие дома? Или в Америке? Я сам проехал весь мир, и могу сказать, что таких примеров нет, - так вице-премьер объяснил сложившуюся ситуацию. - Поэтому у нас накопленная проблема годами — недоремонт. А тарифная политика не позволяет повышать цену, что тоже абсолютно справедливо, люди и так много платят. Но при этом у нас вот эти скопившиеся годами, десятилетиями проблемы.

Сейчас, по его словам, запускаются пилотные проекты по реконструкции коммунальной инфраструктуры. Частично используются бюджетные средства, частично — деньги инвесторов. Но объем необходимых средств огромен.

- Это не сотни миллиардов, это триллионы, - заявил Хуснуллин.

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