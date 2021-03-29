Украинские пропагандисты снова выдали польских евреев за крымских татар

Кадр из украинского видеоролика об истории Крымского полуострова.

«Смени методичку!» - такой призыв часто можно встретить на форумах в соцсетях, где сталкиваются разные мнения. С этой презрительной фразой обращаются к тем, кто вопреки здравому смыслу продолжает выдавать за истину давно разоблаченные фальшивки.

Но, судя по всему, украинским госструктурам собственные ляпы - не урок, и они с поразительным упорством продолжают нести одну и ту же брехню. Недавно в Твиттере, на официальной украинской страничке «оккупированного Крыма» появился двухминутный ролик об истории полуострова, какой она видится из Киева. Там немало говорится о судьбе крымских татар и приводится фото их «депортации в 1944 году».

Вот только снимок этот никакого отношения к трагедии крымско-татарского народа не имеет. Он хорошо известен историкам и хранится в архиве Мемориального музея Холокоста. На фотографии запечатлена отправка гитлеровцами в лагерь смерти евреев из лодзинского гетто в Польше между 1942 и 1944 годами.

Убедиться в этом легко: например, на рукаве пиджака одного из мужчин, стоящего возле поезда, нашита звезда Давида. На одном из вагонов написано France.

Кто-то скажет «ну бывает - ошиблись, чего придираться». Да только дело в том, что это же самое фото с той же самой фальшивой подписью уже появлялось на официальных украинских сайтах. Еще в 2019 (!) году посольство Украины в США опубликовало его в с воем аккаунте. Там утверждалось, что Россия якобы преследует крымских татар, вытесняя их из Крыма, и долг Украины – не допустить повторения истории.

Тогда фальшивку быстро разоблачили. «Методичка украинской дипломатии», — иронично прокомментировали инцидент в российском посольстве в Вашингтоне. Но в Киеве и не подумали эту методичку менять: «Нехай буде, може, ще раз впаримо». И ожидаемо влупили себе по лбу знакомыми граблями.

«Снова и снова. Пропагандистская машина - это резиновая штамповка фальшивок. Опять выдали хорошо известную фотографию евреев Лодзинского гетто за «депортацию» Крымских татар в 1944 году. Тиражируют фальшивку, чтобы скрыть правду», - так прокомментировали позорный украинский фейк в представительстве МИД России в Симферополе.

Что ж, недаром говорится: умный учится на чужих ошибках, дурак — повторяет свои.