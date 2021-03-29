«Я сам жил в коммунальной квартире»: Марат Хуснуллин спрогнозировал, когда в России исчезнут коммуналки

Вице-премьер правительства России Марат Хуснулин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Основная часть коммуналок в России исчезнет к 2030 году — если удастся построить миллиард новых квадратных метров жилья, как это заложено в нацпроекте «Жилье и городская среда». Таков прогноз от вице-премьера Марата Хуснуллина, высказанный в программе «Познер» в эфире Первого канала.

- Сегодня сказать, когда будет, сложно. Но могу сказать, что основной объем (коммуналок — Ред.) исчезнет к 30 году. То есть вопрос индивидуальной квартиры – либо в аренду, либо в собственность – будет решен к 2030 году. Мы все это увидим и почувствуем, - так вице-премьер ответил на вопрос Владимира Познера, будет ли когда-нибудь у каждой российской семьи отдельное жилье, при советской власти обещанное к 2020 году.

Реальность этого прогноза Марат Хуснуллин объяснил нынешними строительными планами. По нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2030 году должен быть построен миллиард квадратных метров жилья, то есть каждый квадратный метр должен стать новым. И это кардинальное обновление жилого фонда.

- Я абсолютно убежден, что мы этой цели достичь можем, - подчеркнул Хуснуллин, заметив, что в 2020 году, несмотря на пандемию и связанные с ними сложности, в стране было построено в расчете на каждого россиянина 0,53 метра жилья — это выше среднемировых показателей.

- Я сам жил в коммунальной квартире, - сообщил Марат Хуснуллин, давая понять, что хорошо понимает, почему живущих в таких условиях россиян «портит квартирный вопрос».

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