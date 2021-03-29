«Он умер, повторяя слова песни из фильма «Офицеры»: Ирина Купченко рассказала о последних днях Василия Ланового

Ирина Купченко о Василии Лановом: "Даже умирая, Василий Семенович продолжал работать". Фото: Анастасия ВАРДАНЯН, Олег УКЛАДОВ.

Легендарный фильм «Офицеры» (1971), в котором народный артист СССР Василий Лановой сыграл роль Ивана Вараввы, в этом году отмечает 50-летие. Официально юбилей приходится на февраль, именно тогда кинолента вышла в прокат. Но праздничные мероприятия по случаю круглой даты расписаны на весь год. Главным героем почти всех торжеств должен был стать Василий Лановой. Еще в конце прошло года он получил десятки приглашений. Но, увы, свои коррективы в планы актера внесла болезнь. 28 января Василия Семеновича не стало. Он скончался в больнице на 88 году жизни после долгого курса лечения от коронавируса.

Василий Лановой в фильме "Офицеры".

Оказалось, что до последних секунд своей жизни актер работал: готовился к выступлению на юбилее фильма. О том, как это было, в эксклюзивном интервью kp.ru рассказала жена Василия Ланового, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

- Ирина Петровна, вы ведь, несмотря на диагноз и опасность заразиться, в больнице были рядом с мужем?

- Да это так. И знаете, о чем я сейчас думаю? О том, что даже умирая, Василий Семенович продолжал работать. Он знал, что в феврале должен был состояться концерт по случаю 50-летия фильма «Офицеры». Он должен был петь там песню «О героях былых времен». И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова.

В эти моменты он начинал страшно нервничать. От того что нервничал, забывал их еще больше. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели. А мы же не знали слова наизусть. И тогда все мы: я, дежурный врач и сиделка открывали слова в телефоне и ему читали. Потом мы все уже выучили слова и часами пели ему. Ему говорили, вот сейчас надо сделать капельницу, уколы. Он отвечал: «нет, потом, сначала спойте мне песню». И мы пели и пели. Даже нянечка из Таджикистана пела. Когда мы уже уставали, нянечка с акцентом говорила: «все — пириривь». С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер.

- Фильм «Офицеры» какую роль сыграл в его творческой судьбе?

- Этот фильм не в судьбе Василия Семеновича сыграл роль. Он стал судьбоносным для миллионов зрителей, которые, посмотрев его, стали военными. Мы когда идем по улице, нас останавливают люди в форме и говорят Василию Семеновичу: «если бы не «Офицеры», я бы не стал военным».

Легендарный фильм «Офицеры» в этом году отмечает 50-летие. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Вы до сих пор о муже не говорите в прошедшем времени?

- Вы знаете, да. До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека. Василий Семенович актер. А ведь он родился в очень бедной семье. На свет он появился в бараке завода "ЗИЛ". Было холодно, это был январь, и мама его была в валенках. Когда она рожала, у нее один валенок соскочил. Как она рассказывала, сына родила в одном валенке. Родители были простыми рабочими этого завода. В первые дни Великой Отечественной войны, когда уже шли бои, а конвейеров для разлива коктейлей Молотова не было, они делали это вручную.

Буквально через неделю весь их цех не вышел утром на работу. У людей был паралич от ядовитых веществ. Всю войну они провели в санаториях, в которые их направило государство. Вернулись только после войны и глубокими инвалидами. Мама Василия Семеновича практически не ходила. Детей же 20 июня, за два дня до начала войны, отправили к дедушке и бабушке в западную Украину. Семилетний Вася и две его сестры провели там почти пять этих страшных лет. Родители даже не знали, живы ли дети. Так как человек, родители которого были практически неграмотными, добился такого успеха? Он закончил школу на пятерки и четверки и подал заявление в МГУ на факультет журналистики. Поступил, но потом получил роль в кино и перешел в театральное училище имени Щукина. Он рассказывал что все его одноклассники в это время были или в тюрьме, или уже умерли в бандитских разборках. Но не он. Он был лауреатом Ленинской премии, почетным гражданином Москвы и человеком, которого обожала вся страна. Почему же? Он говорил, что все ему дала страна. Безусловно, это правда. Но что-то же еще было в нем. Это характер. Он был сделан из того материала, из которого делают маршалов. У него был абсолютно непобедимый характер, несгибаемый. Он всю жизнь был верен самому себе, ни разу ни перед кем и ни перед чем не прогнулся. Он не приспосабливался, никогда не искал мимолетной выгоды.

- Но коронавирус одним характером не победить?

- Увы, это так. Я тоже переболела. О прививке пока не думала, но, возможно, сделаю.

- Ирина Петровна, а в чем ваш секрет? Выглядите просто потрясающе.

- Я никогда не думаю плохо о людях. Вот и весь секрет. А что касается фигуры, то я много лет практикую голодание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Лановой покорял женщин "нескромными" вопросами и яхтой с "Алыми парусами"

Общественная и творческая жизнь народного артиста СССР была яркой, успешной и счастливой, чего нельзя сказать о его частной жизни (подробности)