Как швейцарец решил в России заняться бизнесом

Швейцарец Беньямин Форстер за изготовлением ульев в своей мастерской. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Продолжение. Часть 1.

В Переславле-Залесском, как я уже рассказывал в первой части, накрыли три подпольных завода по производству фальшивого алкоголя. И производство это создали иностранцы из Закавказья. А возможен ли в Переславле-Залесском честный бизнес? Этот вопрос я задал местным. И мне указали на швейцарца Беньямина Форстера, который перебрался из-под Цюриха в Переславль-Залесский. Решил навсегда здесь обосноваться и работать честно.

Беньямин родился в 1974 году под Цюрихом. В 80-е годы в их деревне появилась семья русских беженцев. Папа в СССР работал психиатром и отказывался как-то поставить липовый диагноз диссиденту. За это сам едва не попал в дурдом, но бежал вместе с женой и тремя сынами-школьниками. Беньямин подружился с мальчиками, стал учить русский язык. После школы Беня выучился на маляра. В Швейцарии, по его словам, это очень уважаемая профессия в отличие от России, творческая. Любая девушка гордо скажет своей подружке: а вот этот забор покрасил мой парень. Глянь, какой у него свой художественный почерк!

Потом Беньямин работал в солидной фирме, и все складывалось отлично. Но, начитавшись русской литературы, Беньямин заразился Россией, мечтой побывать в этой загадочной стране. И в 1996 году зимой приехал в Переславль-Залесский вместе с теми друзьями. Рассказывает, что все русское ему так понравилось, что он решил переселиться в Россию.

Беньямин с семьей. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Вспоминаю, что в девяностые годы и Москва-то выглядела пугающе. Что так очаровало тогда швейцарца в русском провинциальном городе, для меня загадка. Но Беньямин божится, что он влюбился сразу в эту романтическую страну любовью, которую словами не объяснить. Особенно же в России ему понравились вольница и просторы. В Швейцарии, например, рассказывает, рыбачить можно лишь по патенту. За грибами можно в строго ограниченные дни, скажем, с 1 по 10 августа. И брать грибов не более 1 кило 200 граммов. А в России ходи за грибами хоть круглый год, бери хоть тонну - не оштрафуют! А главное, в России везде есть шабашка, понятие для Швейцарии немыслимое. Если человек потерял работу, всегда может найти шабашку, чтобы кормиться.

- Так в Швейцарии, - рассуждаю, - всякому бедолаге дадут, наверное, неплохое пособие.

- Дадут. Но надо пойти за пособием с протянутой рукой. Вы пойдете?

Беньямин с помощником Сергеем мастерят уникальные ульи. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

У БЕНЬЯМИНА ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ

Когда Беньямин женился на местной девушке в сумрачную годину, благодаря шабашке он научился здесь многим профессиям и сполна пополнил запас словарный. Затем подались с женой в Швейцарию, чтобы заработать денег и открыть в России туристический бизнес для европейцев. Но спустя семь лет семейная жизнь сломалась. Русская жена с тремя детьми осталась в Швейцарии. Беньямин вернулся, обзавелся домом и мастерской на окраине Переславля, сорока сотками. Тяжко переживал развод. Слетал на родину, привез и высадил на участке две альпийские ели. Увлекся православием и на православном сайте познакомился с Екатериной из Казани. Катя оказалась староверкой, что поначалу смутило Беню, прочитавшего в «Комсомолке» про Агафью Лыкову, отвергающую все светское. Но Катя иной формации, не безпоповка. Она посещает церковь. Так Беньямин второй раз женился и принял веру. Теперь и он православный старообрядец. А с год назад у супругов родился сын Савелий. Подал документы на гражданство, и через полгода, если чиновники не откажут, Беньямин станет полноценным гражданином России.

Работа в мастерской. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В последние времена Беньямин занялся медовым бизнесом и производством на продажу европейских ульев, наиболее удобных для пчел. Знатоки раскупают у Бенямина мед, потому как он очень чистый. Пчел Беньямин лечит только природными препаратами. И упреждает меня не покупать неизвестный мед, ибо может он быть от пчел, вылеченных химией. Этакий мед опасен. Теперь всех пчел лечат от азиатского клеща. Но это отдельная история.

Спрашиваю, возможен ли в Переславле еще какой-то честный бизнес? Отвечает, что здесь очень много пустых земель и даже брошенных добротных зданий. Тут можно делать всё - от сыров до мебели. Швейцарские сыровары увидели бы здесь рай. Все очень дешево: молоко, электричество, газ, бензин, вода и даже рабочая сила. Другой вопрос, что процедура постройки бизнеса непонятна. Требует неких особых договоров, отчего пострадали уже три здешних мэра по криминальной линии. И швейцарцам этого не постичь.

На вопрос, почему у нас все не как в Швейцарии, Беньямин размышляет:

- В швейцарской культуре не принято выделяться. Мэр в Швейцарии скромен, как обычный человек. А в России всегда был культ царя, бояр, пред которыми преклоняются. Нигде в Швейцарии в кабинетах чиновников вы не увидите портрета главы государства. Это бы выглядело смешно. Вот это наше равенство всех пред всеми исключает чинопочитание и всякие подношения.

ЗЛАТЫЕ ЗЕМЛИ

Вокруг Переславля и впрямь пустыня из бывших земель колхозных. Поросли они ковылем и опасны в пожарном плане. Но, по рассказам зама мэра по экономике Павла Семенова и зама по развитию территории Татьяны Ильиной, когда обнулили колхозы, все эти земли раздали колхозникам. Потом энергичные люди за гроши скупили у колхозников паи в надежде, что скоро сюда нагрянут богатые москвичи и купят земли для своих поместий за огромные деньги. Благо Москва по прямой дороге в 140 км. Но богатые москвичи покупают земли в той же Швейцарии, а Переславль в его страшном виде им и даром не нужен. Вот и сидят эти землевладельцы, как по всей стране, так и здесь, в ожидании дураков-миллионеров. Ждут уже 30 лет. Иные имеют по сто гектаров и даже налоги платят. Самые дорогие земли, что вдоль дорог с газом и электричеством. С них налог 180 рублей с гектара в год. Только в одном Переславском районе таких неиспользованных земель 42 тысячи га. Но если вы вздумаете купить, цену укажут вам неподъемную. Знаю то по истории с московскими программистами, пожелавшими построить себе село в провинции. Писал я про них статью «Отшельник-программист построил в дремучем лесу приют для гениев». Ребята объездили все подмосковные области, включая Ярославскую. Земли навалом, но цена на нее немыслимая. Даже в глуши на Вятке 20 га им предложили за 100 миллионов!

Виды мартовского Переславля-Залесского. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Сегодня в Переславском районе в 40 километрах от Переславля можно купить 100 га всего за 350 000. То есть 3500 рублей за гектар. Но газа нет. Электричество следует подводить. Дорога, надо думать, паршивая. А в хорошем месте под Переславлем, где и дорога хорошая, и газ рядом, надо только подвести его, 1 га стоит 5 миллионов рублей! Потому швейцарские сыровары к нам не приедут. А цены же на продукты будут расти. Еще по закону иностранцы не имеют права покупать у нас землю. Но смею пофантазировать: если бы нашелся где умный губернатор, не одержимый страхом сгореть на взятках, а думающий свободно, он мог бы прославиться, например, такой затеей. Назначил бы для нерадивых землевладельцев высокий налог невыгодный и приобрел их земли в областной фонд. Затем пригласил бы европейские агрофирмы и предложил им арендовать гектары на взаимовыгодных условиях. Так насытил бы свою область качественным дешевым продуктом, обеспечил работой подданных.

В России множество иностранных предпринимателей, но многие неправильные. То паленую водку производят, то лес воруют, то наркотики к нам завозят. А правильные почти не едут. Так, наверное, экономика у нас неправильная, условия неправильные. Все как во времена былинные - страна огромная, земли немерено, а порядка нету.

Окончание следует.

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