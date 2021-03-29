«Перелом у Кати подтвердили»: соведущий Стриженовой рассказал о ее состоянии после падения

Екатерина Стриженова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущая Екатерина Стриженова в приметы и гороскопы не верит. Но именно 29 марта по гороскопу день, когда повышены риски получить травмы. Вот и бессменная соведущая ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале впервые получила травму на работе.

Екатерина Стриженова во время прямого эфира программы сделала несколько шагов назад, оступилась и неудачно упала на руку. Падение случилось из-за того, что ведущая забыла о ступеньки в этом месте студии, усугубили ситуацию каблуки…Екатерина Стриженову увезли со съемочной площадки в больницу с подозрением на перелом.

Сегодня ее соведущим в студии «Время покажет» был Руслан Осташко. Осташко рассказал kp.ru о том, что перелом, к сожалению, подтвердился: «Катя в больнице. Ее госпитализировали. Перелом у нее. Ждем, когда Катя сможет нам ответить. Травма, наверное, серьезная. Перелом – это уже серьезная травма. Насколько он сложный – узнаем, когда сможем с ней поговорить. Все ждут новостей от Екатерины. Поэтому графика рабочего назавтра нет. Ведущих у нас достаточно, в любом случае – если меня не будет с Катей, то ребята справятся. Так бывает, когда подменяем друг друга. Самое главное сейчас – здоровье Кати».

Екатерина Стриженова упала в студии передачи "Время покажет". Фото: YouTube

Стоит отметить, что Екатерина Стриженова, когда выходит из студии сразу переобувается – снимает каблуки. Но в кадре ведущая часто на каблуках – профессия обязывает. Стриженова эту студию знает прекрасно, однако после традиционного эмоционального обсуждения в студии, ведущая просто не рассчитала количество шагов.

«Несчастный случай», «не повезло», «выздоравливайте скорее», «пусть дочь сделает холодец» - такие напутствия уже дают Стриженовой поклонники. Следующий спектакль «Леди на день», где у Стриженовой главная роль только через месяц – будем надеяться, что Екатерина за это время восстановится. Зная Стриженову, можно предположить, что в эфир она будет выходить и с гипсом.