Эксперт объяснил, почему в России такие маленькие пенсии

По состоянию на 1 января 2021 года, средний размер пенсий в целом по стране составил 15 744 рубля. Фото: Shutterstock

За последние пять лет пенсии в России выросли более чем на четверть. В деньгах это свыше трех тысяч рублей. Такую статистику вчера озвучила Ольга Баталина, замминистра труда и социальной защиты России.

- По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по стране составил 15 744 рубля, - заявила она, выступая на круглом столе «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего поколения» в Совете Федерации.

Но куда интереснее выяснить, выросли ли пенсии в реальном выражении. То есть, можно ли на них купить больше, чем пять лет назад. Это и попробуем посчитать.

ЧТО ВЫШЕ: ИНДЕКСАЦИЯ ИЛИ ИНФЛЯЦИЯ?

Покупательная способность пенсии считается довольно просто. Она зависит от разницы между индексацией и инфляцией в стране. К тому, как считается рост цен, всегда есть вопросы. Но раз другой статистики нет, то будет пользоваться ею. Если посмотреть по годам, то в среднем пенсии росли быстрее, чем цены.

Такой результат вполне объясним. Во многом он был связан с тем, что с 2018 года индексацию сделали повышенной. Это стало своего рода обменом на повышение пенсионного возраста. В ближайшие три года такая тенденция сохранится. В законе прописано, что пенсии будут расти опережающими темпами до 2024 года. К этому времени средний размер должен достигнуть 20 тысяч рублей в месяц.

Рост среднего размера пенсий за последние пять лет.

ПОЧЕМУ РЕАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ВЫРОСЛА НЕ У ВСЕХ

На это есть несколько причин. Средний показатель на то и средний, что учитывает как тех, у кого пенсия выросла на 10 - 15%, и тех, у кого в относительном выражении она не поменялась ни на йоту.

Во-первых, реальная пенсия не выросла у тех, у кого совсем маленькие пенсии. Эти люди все равно получают доплату от государства, которая приравнивает их доход к прожиточному минимуму в регионе. А тот жестко привязан к продуктовой корзине. Другими словами, что сейчас, что пять лет назад эти пенсионеры могут позволить себе определенный набор и количество продуктов. То есть, реальный размер пенсии у них не изменился. По словам Баталиной, на 1 января 2021 года доплату от государства получали 6,2 млн пенсионеров.

Инфляция в России за последние пять лет.

Во-вторых, никаких индексаций не полагается работающим пенсионерам. Им все эти годы пенсии с января не повышали ни на рубль. Производится лишь небольшая индексация в августе, которая называется пересчет прав. Но она минимальна и в среднем составляет 100 - 150 рублей в год. В итоге сейчас пенсии работающих пенсионеров в среднем на 3 тысячи рублей меньше, чем у неработающих пенсионеров. Различные инициативные группы борются за то, чтобы уравнять работающих и неработающих пенсионеров в правах. Но пока их предложения отвергаются и правительством, и большинством депутатов Госдумы.

К 2024 году средний размер пенсии должен достигнуть 20 тысяч рублей в месяц. Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ НАСТОЯЩИЕ ПЕНСИИ НИЖЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ?

Этот вопрос возникает у большинства пенсионеров, когда они слышат заявления чиновников о якобы резком росте среднего размера пенсии. Ведь они, как правило, получают сильно меньше официальных цифр, которые озвучивает Минтруда, ПФР или Росстат. Обычно речь идет о сумме в плюс-минус 10 тысяч рублей. Откуда же берутся те самые 15 с лишним тысяч?

- Оттуда же, откуда и средние зарплаты. Есть пенсионеры, которые получают высокие пенсии. Во-первых, это бывшие чиновники и другие льготные категории, у которых пенсия зависит от зарплаты, которую они получали на последнем рабочем месте. Во-вторых, есть люди, у которых до выхода на пенсию был хороший доход. Это, например, многие жители крупных городов, где более высокие зарплаты. В-третьих, люди старше 80 лет. Им по закону полагается дополнительная прибавка в 6 тысяч рублей к основной пенсии, - рассказал источник «КП» в пенсионной отрасли.

По его словам, у большинства этих людей пенсия, как правило, достигает или даже превышает 20 тысяч рублей в месяц. Только людей в возрасте 80+ в России, по последним данным статистики, около 5,5 млн человек. Естественно, их доходы отражаются на официальных данных и увеличивают средний размер пенсии.

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