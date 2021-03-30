Российским дачникам не хватает хороших дорог и газа

Вопрос дня: Чем бы вы облегчили жизнь дачников? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Весной 2021 года в силу вступают сразу законов, важных для садоводов. Вводится налоговый вычет за покупку домика в СНТ, продлевается дачная амнистия...

В связи с этим - наш вопрос дня:

Чем бы вы облегчили жизнь дачников?

Татьяна КУДРЯШОВА, дачный радиоэксперт, Красноярск:

- Когда дело доходит до судебных разбирательств, возникает страшная тягомотина. Облегчить судебные процедуры - жизнь заиграла бы новыми красками. На рубеже 2000-х многие дачи оказались брошенными - проблемы с газом, светом и дорогами. Но лет пять как власть к нам развернулась лицом - и жизнь на дачи возвращается.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро, Истринский район:

- Съедешь в сторону от магистралей - и все дороги тяп-ляп. По весне снег растаял - и все развезло. Другая проблема в новых садовых товариществах: коттеджи строят, а вывоз мусора централизованно не организуют.

Елена ОСИПЕНКО, управляющая экофермой «Александровский спас»:

- Я обычный рабочий человек, и что кому нужно для облегчения его дачной жизни, каждый должен решать сам!

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Если дачник иногда вступает в «преступную связь» с госвластью, он хочет от нее иметь дороги подъездные, столбы электрические и трубу газовую. Вот три магнита, которые тянут людей на землю. Хотите привлечь в поля дачников, а заодно и их деньги, после «Северного потока-2» начинайте тянуть «Дачный поток-1». И получите миллионы самых благодарных потребителей.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса, Краснодар:

- Высаживаем рассаду - томаты, перец сладкий. На юге пошло сокодвижение - надо успеть с «голубым опрыскиванием»: обрабатывайте 4-процентным медным купоросом виноградные и косточковые, чтобы снять болячки. Хорошему дачнику особо помогать не надо - он сам себе главный помощник.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер, Егорьевский район:

- Облегчить жизнь поможет централизованная уборка снега и мусора. А еще не опиливают деревья по краям товариществ. Они сохнут и падают и на заборы, и на столбы электропередачи, да и на домики.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Давали бы воду круглый год, мы бы на даче жили, а то с мая по сентябрь - это же курам на смех.

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