Российским дачникам не хватает хороших дорог и газа

Вопрос дня: Чем бы вы облегчили жизнь дачников?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Весной 2021 года в силу вступают сразу законов, важных для садоводов. Вводится налоговый вычет за покупку домика в СНТ, продлевается дачная амнистия...
В связи с этим - наш вопрос дня:
Чем бы вы облегчили жизнь дачников?
Татьяна КУДРЯШОВА, дачный радиоэксперт, Красноярск:
- Когда дело доходит до судебных разбирательств, возникает страшная тягомотина. Облегчить судебные процедуры - жизнь заиграла бы новыми красками. На рубеже 2000-х многие дачи оказались брошенными - проблемы с газом, светом и дорогами. Но лет пять как власть к нам развернулась лицом - и жизнь на дачи возвращается.
Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеобюро, Истринский район:
- Съедешь в сторону от магистралей - и все дороги тяп-ляп. По весне снег растаял - и все развезло. Другая проблема в новых садовых товариществах: коттеджи строят, а вывоз мусора централизованно не организуют.
Елена ОСИПЕНКО, управляющая экофермой «Александровский спас»:
- Я обычный рабочий человек, и что кому нужно для облегчения его дачной жизни, каждый должен решать сам!
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Если дачник иногда вступает в «преступную связь» с госвластью, он хочет от нее иметь дороги подъездные, столбы электрические и трубу газовую. Вот три магнита, которые тянут людей на землю. Хотите привлечь в поля дачников, а заодно и их деньги, после «Северного потока-2» начинайте тянуть «Дачный поток-1». И получите миллионы самых благодарных потребителей.
Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией НИИ риса, Краснодар:
- Высаживаем рассаду - томаты, перец сладкий. На юге пошло сокодвижение - надо успеть с «голубым опрыскиванием»: обрабатывайте 4-процентным медным купоросом виноградные и косточковые, чтобы снять болячки. Хорошему дачнику особо помогать не надо - он сам себе главный помощник.
Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер, Егорьевский район:
- Облегчить жизнь поможет централизованная уборка снега и мусора. А еще не опиливают деревья по краям товариществ. Они сохнут и падают и на заборы, и на столбы электропередачи, да и на домики.
Марина, читательница сайта KP.RU:
- Давали бы воду круглый год, мы бы на даче жили, а то с мая по сентябрь - это же курам на смех.
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