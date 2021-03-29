«Укачала» дочку до сотрясения мозга: акробатка сборной России написала заявление на няню

Родители ребенка написали заявление на няню Екатерину Мататову (на фото).

Обратиться в полицию спортсменке Алене Кулаковой пришлось после того, как с мужем они посмотрели видео с домашних камер видеонаблюдения. На одном из них приглашенная няня бросала на живот их дочку и совсем не утешала, когда малышка плакала. Родители были шокированы и сразу же обратились к врачам и написали заявление в полицию.

Трясла и издевалась над ребенком

В декрете Алена Кулакова несколько месяцев, только учится справляться с обязанностями мамы. Дочку Мирославу впервые решили оставить с нянечкой, так как хотели с мужем уехать на вечер по делам. Бабушки и близкие родственники далеко - все живут в других городах. Поэтому Алена на форумах для молодых мам нашла няню Екатерину Мататову. Люди писали, что у нее двое детей, свой детский сад, рекомендации были хорошие. Нянечка приехала вовремя, стала «укачивать» малышку. Родители увидели, что женщина взрослая, приветливая, с их дочкой быстро «подружилась», поэтому оставили молоко и спокойно уехали.

- Пришли домой – няня спит. Правда, сразу подскочила. Малышка наша зареванная, лицо красное. Женщина ушла, даже не взяла деньги за работу. И сразу сказала: «Если я что-то сделала не так, то извините». Мы пересмотрели видео с камер, оказалось, что она кидала, трясла и издевалась над нашим ребенком, - рассказала kp.ru спортсменка Алена Кулакова.

Алена Кулакова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А вы специально поставили камеру, чтобы последить за няней? – уточняю.

- Да. На всякий случай. Нам Екатерина сама звонила и говорила, что увидела камеру. Стала оправдываться, написала сообщение «если я что-то сделала не так, то простите, пожалуйста».

Пятичасовое видео с издевательствами

Родители испугались, все ли нормально с ребенком после «полетов» на живот.

Алена Кулакова с мужем и ребенком. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Она трясла дочку, как тряпку. Мы попали с дочкой в отделение неотложной травматологии и ортопедии, у малышки сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы, ссадины в области правого и левого предплечья, а также в области грудной клетки. Мы ждем компьютерную томографию, потом нам назначат лечение, - рассказала Алена Кулакова.

Справка о побоях.

Спортсменка говорит, что сообщила об этом случае в том самом форуме мам, где ей посоветовали няню Екатерину Мататову. И, оказалось, что пострадала от ее действий не только Алена Кулакова.

- Вот от нас тоже просто быстро ушла, когда я спокойно сказала, что мне написали, что плачет ребенок. Хотя должна была быть еще час. У меня у ребенка до сих пор травма, что нужно ждать маму. Стоит, как вкопанный и ждет. Стресс у малыша, - рассказала москвичка Татьяна Левина.

Еще одна жалоба на услуги, оказанные няней Мататовой.

Пока спортсменка будет с дочкой Мирославой в больнице, ее муж планирует ходить к следователю и давать показания. Он уже предоставил пятичасовое видео, где няня издевается над дочкой.

- Я всегда отвечу за свои поступки, если я сделала, что-то неправильно. Еще раз простите, что плохо справилась со своими обязанностями, - написала няня Екатерина Мататова в сообщении Алене Кулаковой.

Переписка Алены Кулаковой с няней.

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