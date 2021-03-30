Сборная России победила Словению со счетом 2:1 на своем поле. Фото: REUTERS

Сборная России во вторник, 30 марта, завершит свою мартовскую кампанию в отборочном турнире ЧМ-2022. После победы над Словенией 2:1 на своем поле в Сочи предстоит провести матч против Словакии в гостях.

Эта команда несколько дней назад сенсационно завершила вничью свою игру с Мальтой 2:2. Это те самые мальтийцы, которых наша команда победила со счетом 3:1 в первой игре обора ЧМ-2022. На фоне негатива конца 2020 года, когда был проигрыш Сербии 0:5 две победы в начале 2021 года - хороший старт наших.

У нашей команды - богатая история встреч против Словакии. Последний раз мы играли с ними 15 июня 2016 года на чемпионате Европы, уступив 1:2. И с этой командой у нас невероятное равенство - 9 матчей, 3 победы 3 ничьи и 3 поражения при разницей мячей 8-8. А в случае победы над Словакией в поединке 30 марта российская команда сможет уйти на перерыв в отборочном турнире ЧМ-2022 уверенным лидером.

Мальту наши победили со счетом 3:1 на чужом поле. Фото: REUTERS

Согласно прогнозам букмекеров на игру отбора ЧМ-2022 Словакия - Россия, фавориты встречи - наша команда. Победа команды Черчесова оценивается в 2,5 раза выше, чем успех словаков. Прогноз на игру Словакия - Россия 30 марта 2021 - победа россиян с разницей в один матч. Посмотреть прямую трансляцию матча можно будет на Первом канале, начиная с 21:45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.