В День бездомного человека TikTok и DAVA покажут работу «Ночлежки» изнутри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году 30 марта в День бездомного человека ведущая платформа для создания коротких видео TikTok вместе с популярный блогером DAVA (Давид Манукян) расскажут о людях, которые оказались без крыши над головой и посвятят в тонкости волонтерской работы.

Для этого Давив будет помогать благотворительной организации "Ночлежка", освещая работу добровольцев изнутри. Также он присоединится к раздаче бесплатной еды и одежды для бездомных в рамках проекта "Ночной автобус".

Стоит отметить, что приложение TikTok активно взаимодействует с благотворительными и социальными проектами, поскольку представители платформы пытаются привлечь внимание пользователей к важным проблемам.

DAVA пообщается как с бездомными людьми, которые по самым разным причинам оказались лишены дома, а также узнает какого это - безвозмездно и от чистого сердца помогать другим, так, как это делают волонтеры.

Давид в TikTok расскажет пользователям, как правильно помочь человеку, который оказался в такой непростой жизненной ситуации.

Сама "Ночлежка" ко Дню бездомного человека завела аккаунт в TikTok и запустила челлендж в поддержку людей, которые оказались на улице. Команда благотворительной организации предлагает пользователям записать дуэт к видео, чтобы напомнить: человек важнее стереотипов. Принять участие в акции и записать короткий ролик может любой желающий с хэштегами #ДБЧ2021 и #ЧеловекВажнее. Отмечается, что автору лучшего видео подарят фирменную футболку.

К слову, на этом марафон добра не заканчивается. В период с 5 по 7 апреля на платформе пройдет серия прямых эфиров, где волонтеры и сотрудники организации поделятся историей создания "Ночлежки" и поделятся, с какими трудностями до сих пор приходится сталкиваться организации, даже спустя более 30 лет работы. Расписание эфиров:

- 5 апреля (13:00) - Как открывали "Ночлежку" в Москве, кто и почему пытался помешать их работе и как она работает в огромном мегаполисе;

- 5 апреля (19:00) - "Ночной автобус" накормит бездомных в двух столицах и раскроет секреты своей работы;

- 6 апреля(12:00) - Проект "Культурная прачечная": зачем нужна бесплатная стирка, услуги барбера и буккроссинг и как это помогает бездомным;

- 6 апреля (20:00) - Статус "бездомный" - не приговор, а испытание, которое можно и нужно преодолеть. Реальная история подопечной "Ночлежки", которая справилась с временными трудностями;

- 7 апреля (13:00) - Как устроен приют «Ночлежки» и что там можно получить кроме места для сна;

- 7 апреля (18:00) - "Неравнодуш" или где бесплатно и без документов помыться и привести себя в порядок себя в Питере;

- 7 апреля (20:30) - Есть место, куда пойти, когда некуда пойти. "Ночной приют" - место, где каждый, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, может переночевать в тепле и безопасности.