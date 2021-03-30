Секретный код или нелепая случайность: странный твит американских военных напугал людей со всего мира

Необычная запись в твиттере Стратегического командования Армии США стала поводом для шуток о скором ядерном апокалипсисе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случайный набор букв и знаков препинания вряд ли кого-то напугает, даже если он будет опубликован в авторитетном СМИ. Но если речь идет об официальном Твиттер-аккаунте Стратегического командования Армии США, то любая лишняя запятая будет рассматриваться пользователями со всего мира как возможный скрытый сигнал о начале ядерной атаки.

Комбинация букв и символов ;l;;gmlxzssaw ничего не означает ни в одном языке мира. Но она появилась в Твиттер-аккаунте Стратегического командования американской армии, отвечающего за все ядерное оружие, имеющееся в распоряжении США.

В первый час после публикации сообщение набрало огромное количество лайков, ретвитов и тысячи комментариев, многие из которых звучали забавно. Но было немало и тех, кто по-настоящему испугался.

Необычная запись в твиттере Стратегического командования Армии США.

Пользователи писали:

- Это сигнал к началу ядерной войны?

- Мы должны спуститься в бомбоубежища?

- Надеемся, что это не код для запуска ядерных ракет.

- Вот что происходит, когда к не выключенному служебному компьютеру подходит котик.

Через некоторое время на странице появилось еще одно сообщение: «Приносим извинения за путаницу. Не обращайте внимания на предыдущий пост».

Стратегическое командование Армии США отвечает не только за все ядерное оружие Америки, но и за все средства, которые могут его доставлять, включая ракеты наземного и морского базирования и авиацию. Командование базируется на одной из военных баз, расположенных в штате Небраска.