Взрыв газа в жилом доме в Татарстане разрушил шесть квартир

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В Татарстане в жилом девятиэтажном доме в городе Зеленодольске произошел взрыв газа. В результате случившегося оказались разрушены как минимум шесть квартир. Об этом ЧП сообщает МЧС республики.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели достали из-под завалов одного человека. Все детали случившегося выясняются, на месте работают оперативные службы.

Также стало известно, что при взрыве в доме на улице Ленина 39 А погиб один гражданин, еще трое пострадали. Как сообщил kp.ru источник, хлопок произошёл в квартире на седьмом этаже. Идёт эвакуация жителей.

- Проводится эвакуация. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Из-под завалов спасена женщина, она передана в медучреждение. В 23:27 обнаружен погибший мужчина. На месте происшествия работают 59 человек и 20 единиц техники, - сообщили в МЧС.