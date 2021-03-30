Лариса Гузеева показала снимок дочери с выбритыми бровями

Лариса Гузеева обожает свою дочь Ольгу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова отпраздновала день рождения: наследнице звезды исполнился 21 год. В Инстграме актриса поздравила свою любимицу с важной для нее датой и опубликовала черно-белый снимок именинницы. На необычном фото Ольга красуется с выбритыми бровями, в носу у нее вставлено кольцо. Ведущая программы «Давай поженимся!» адресовала дочери нежные пожелания.

- С Днем рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя все получится! – написала Лариса.

Ведущая программы "Давай поженимся" опубликовала снимок дочки с выбритыми бровями. Фото: Инстаграм.

Несмотря на выбритые брови, поклонники звезды «Жестокого романса» обнаружили, что Ольга очень похожа на мать в молодости.

- Очень похожа на вас, Лариса, просто одно лицо. Хорошая девушка, красивая. Ищет себя, примеряет разные образы, это нормально. Вы молодец, что во всем ее поддерживаете, мудрая и добрая мама, - написала одна их поклонниц в комментариях.

Начало этого года оказалось для дочери звезды тяжелым из-за проблем со здоровьем. В феврале девушка угодила на больничную койку с травмой ноги. Ольге пришлось делать серьезную операцию. Наследница актрисы повредила ногу еще в ноябре, когда поскользнулась и упала. После этого она падала еще несколько раз, причем на одно и то же колено. Как призналась девушка, в эти моменты она была сильно нетрезва.

- Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и еще потом несколько раз (по пьяни, в том числе, синька – чмо, не забывайте). Спасибо за поддержку еще миллион раз, - рассказывала Ольга Бухарова в Инстаграме.

Несколько недель девушка провела с загипсованной ногой в загородном доме своих родителей, где ее ждал сначала полный покой, а затем реабилитация и лечебная гимнастика.

Актриса поздравила наследницу с 21-летием. Фото: Инстаграм.

Ольга никогда не отличалась крепким здоровьем. В прошлом у девушки случались нервные срывы и приступы агрессии, которые она не может сдерживать. Во время одного из таких припадков она учинила погром в своей комнате, снимки появились в соцсетях. Актриса не стала критиковать дочь, ограничившись замечанием: «Лучше содрать обои, чем кожу».

Ольга появилась на свет в браке актрисы с ресторатором Игорем Бухаровым. Гузеева родила дочку в 41 год. От первого брака с редактором Кахой Толордавой у нее есть сын Георгий. Ольга закончила школу в 2016 году, но в вуз в тот год не поступила, назвав причиной свою лень. Гузеева одобрила выбор дочери, позволив ей годик отдохнуть. Сейчас Ольга учится на филологическом факультете Российского государственного университета.