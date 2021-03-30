В Москве обсудят будущее экологических проектов в условиях пост-пандемии

Как COVID повлиял на наше отношение к экологии? Этот вопрос обсудят на заседании Национального Совета по корпоративному волонтерству. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как пандемия и всеобщая изоляция изменили наше отношение к экологическим проблемам? Как вновь привлечь внимание людей к окружающей среде?

Эти вопросы обсудят на заседании Национального Совета по корпоративному волонтерству. Его тема - "Экологические проекты в условиях пост-пандемии". Мероприятие пройдет 31 марта 2021 года с 9:30 до 11:00 (по московскому времени) в Общественной палате РФ. Причем к мероприятию можно будет присоединиться не только лично, но и через Zoom.

- На фоне экономического спада зеленая траектория развития все чаще рассматривается как одна из немногих возможностей для экологичного и эффективного рестарта глобальной экономики. Поддержка экологических акций и марафонов со стороны бизнеса – повседневная реальность. Многие проекты инициируются как проекты компаний, а некоторые находят поддержку со стороны крупного бизнеса, - отмечают организаторы.

На заседании представители власти, бизнеса и НКО обсудят роль экологических проектов для российской экономики в новых реалиях.

Среди заявленных вопросов также:

- какие тренды появились в 2020-2021 годах и в какое русло ушла глобальная экологическая повестка;

- как COVID повлиял на устойчивое развитие в бизнес-секторе;

- чего достигла Россия в области зеленой трансформации в этом году и какую роль в этом играет комплексный подход к решению экологических проблем производителями;

- как изменилось экологическое корпоративное волонтёртво во время пандемии.