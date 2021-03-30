Как оформить статью о добре, чтобы ее читали: В «КП» пройдет семинар для представителей некоммерческих организаций

Перед слушателями выступит спикер-коуч, заместитель главного редактора "Комсомольской правды", профессиональный фотожурналист Алексей Белянчев Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу 2 апреля в 11:15 в Пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» состоится семинар для представителей НКО на тему: «Увлекательное чтение: секреты подачи материала и грамотное визуальное оформление».

Семинар пройдет в рамках программы образовательного форума "Социальные медиа - 2021" для журналистов и некоммерческого сектора. Первый модуль - «Социальная» журналистика в традиционных СМИ. Проект реализуется в рамках гранта Мэра г. Москвы, полученного АНО "Ноосфера". Цель семинара – повышение компетенций представителей НКО в сфере PR и журналистики.

Перед слушателями выступит спикер-коуч, заместитель главного редактора "Комсомольской правды", профессиональный фотожурналист, победитель конкурса на лучшее освещение общественных проектов и гражданских инициатив полномочного представителя президента РФ в ЦФО и Общественной палаты, и Всероссийского конкурса СМИротворец - Алексей Белянчев.

Он затронет следующие темы:

- Подбор иллюстраций к материалу и презентации. Событийные и «заставочные» фото - в каких случаях использовать.

- Инфографика: иллюстрация материала или самостоятельный жанр.

- Портрет героя — подача в СМИ.

- Простые способы и особенности ведения архива.

- Фоторепортаж (фотоистория) — особенности отбора и построения фоторяда.

Расписание:

11:15 – мастер-класс «Визуальная подача журналистского материала: как «завлечь» читателя».

11:50 – сессия вопросов и ответов, воркшоп.

Участие для представителей НКО и СМИ бесплатное.

Мероприятие проводится офлайн.

Аккредитация: тел. 8 903 185 2322, 8 968 015 90 33, media@phkp.ru;

Адрес: Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1;

Проезд: станция метро «Динамо» (1-й вагон из центра) автобусы № 595, 384 и 84 - до остановки «Вымпел», 319 – до остановки «Вторая Хуторская улица».