Еврокомиссия и США определились с датой введения «зеленого сертификата»

Новый «паспорт» позволит его обладателю совершать международные поездки без прохождения тестирования на COVID-19 Фото: REUTERS

По заявлению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, с 15 июня во всех странах Евросоюза станут доступными «зеленые сертификаты» – в документ будет внесена информация о пройденной вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

Новый «паспорт» позволит его обладателю совершать международные поездки без прохождения тестирования на COVID-19.

Еврокомиссар отметил, что в сертификат будут внесены персональные данные гражданина, информация о типе вакцины и сроках проведения прививок, а в случае перенесенного заболевания данные об антителах. Кроме того, документ будет содержать QR-код, позволяющий проверить его подлинность.

А американское издание The Washington Post сообщило, что в Белом доме также работают над вопросом создания «ковид-паспортов» для сделавших прививку от коронавируса. Предполагается, что оформить документ можно будет через мобильное приложение, а в дальнейшем распечатать.

В администрации Байдена утверждают, что к Рождеству США смогут отказаться от львиной доли связанных с пандемией ограничений, поскольку большинство населения пройдет вакцинацию и будет обладать иммунитетом к COVID-19.