В США требуют запретить ЛГБТ-пропаганду в школах

Продвижение интересов ЛГБТ-сообщества на уровне школы является оскорбительным Фото: REUTERS

Член нижней палаты законодательного собрания американского штата Теннесси Брюс Гриффи обнародовал законопроект, предусматривающий запрет на публикацию школьных учебников с ЛГБТ-пропагандой.

Республиканец считает, дети в школах должны уделять внимание изучению наук.

– Учебники, которые продвигают, нормализируют, поддерживают или обращаются к таким спорным социальным вопросам как лесбийские, гомосексуальные, бисексуальные и трансгендерные образы жизни, являются неуместными. – заявил он.

Кроме того, Гриффи требует, чтобы находящиеся в обращении учебники с пропагандистскими материалами были изъяты и заменены на другие.

По мнению законодателя, продвижение интересов ЛГБТ-сообщества на уровне школы является оскорбительным для большинства жителей штата, придерживающихся традиционных христианских ценностей.

Ранее республиканец обнародовал проект закона, запрещающего трансгендерам принимать участие в спортивных состязаниях для девочек. На данный момент законопроект ожидает резолюции губернатора Теннесси.