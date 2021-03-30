Гибралтар стал мировым лидером по темпам вакцинации населения

Власти Гибралтара отчитались о вакцинации подавляющей части взрослого населения Фото: REUTERS

Вопреки ожиданиям, первым вакцинацию от COVID-19 взрослого населения закончил не Израиль: власти Гибралтара объявили, что подавляющее большинство взрослого населения получили прививки, и значительная часть ограничений, связанных с пандемией, отменена.

Гибралтар не имеет статуса государства и считается заморским владением Великобритании, тем не менее, он представляет собой обособленную территорию, граничащую с Испанией.

Власти Гибралтара отчитались о вакцинации подавляющей части взрослого населения – согласно официальным данным на сегодняшний день привиты 72% всех жителей. Впрочем, лидерство Гибралтара в плане прививок можно считать чисто номинальным – его население составляет всего около 30 тысяч человек.

После успешного проведения прививочной кампании принято решение об отмене большинства действовавших на территории противоэпидемиологических ограничений: прекратил действовать комендантский час, по улицам граждане могут ходить без медицинских масок, рестораны и бары вернулись к обычному режиму работы. Правда, в общественном транспорте или магазинах маски надевать все еще требуют.

За время пандемии на территории Гибралтара было зафиксировано почти 4,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом, жертвами болезни стали 94 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сценарий пандемии: Третья волна коронавируса пойдет от домашних питомцев

Такой вариант развития событий допускает директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург (подробности)