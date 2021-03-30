Дмитрий Певцов: «Наш сын не пользуется соцсетями. Интернет для детской души страшнее пистолета»

Дмитрий Певцов прокомментировал заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Больше 20 тысяч лайков, 350 комментариев за полдня – тема зацепила многих. Актер Дмитрий Певцов прокомментировал заявление детского омбудсмена Анны Кузнецовой о том, что России нужна федеральная программа по развитию созидательного позитивного контента для несовершеннолетних – и что «количество обращений по вопросам информационной безопасности в аппарат уполномоченного по правам ребенка в 2020 году увеличилось на 62%».

- Руками и ногами я поддерживаю Кузнецову! Но! Уже давно - не предлагать надо, а делать! – написал артист. - Наши ТВ и интернет сейчас для детской души «страшнее пистолета». Что дети там видят? Мрак, убийства, маньяков, педофилов, «синих китов» и трэш-стримы?! Конечно, все это можно попытаться запретить. Но, мне кажется, важнее дать что-то свое, наше, полезное, доброе, светлое – то, что необходимо нашим детям сейчас. Мир стремительно меняется, и знаний, и соблазнов становится больше. Надо наполнить интернет другим содержанием - знаниями, верой, позитивом и добром. Хорошо, что необходимость освободить время детей для учебы понимают и наверху. Во многих школах сейчас сдают гаджеты на входе. А наш сын сознательно не пользуется соцсетями. И телефон у него кнопочный. Сам решил. Жизнь – она гораздо интереснее, чем экран смартфона.

Подписчики актера (а его аккаунт один из самых читаемых) поддержали.

vandam.1986: «Надо реформу телевидения еще провести. Ни одной познавательной и образовательной передачи, в 90- хи то телевидение лучше было: один Сергей Супонев чего стоит, сколько у него передач детских интересных было. Куда все это делось?».

zlobny_zinic: «Для начала, мне кажется, государству нужно организовать досуг детей, сделав доступными кружки и секции.»

kate_rus78: «Слава Богу, что хоть что-то обсуждается! Моему сыну 13 лет и я всячески его уберегаю от этого ТВ и задаюсь вопросом: почему бы в школах не ввести предмет Библия. »

m.natali.06: «Я всеми руками и ногами за! Внук растёт. Такая зависимость от этих гаджетов. Просто страшно становится за наших детей. Засоряют им мозги всякой гадость. Мракобесие одно с экрана телевизора.»

viktor_hunter76: «Где детские организации, которые были раньше, где бесплатный детский спорт, где реальные детские спортивные площадки? Я не про Москву и Питер, и т. д. и т.д. Проснулись они. Давайте сделаем ставки, что ничего из этого не получится, всю систему нужно менять полностью, от телевизора до личных примеров..!»

Правда, отправляясь в крестовый поход против «грязи с экрана», стоит вспомнить, что и на ТВ, и в интернете, можно найти немало просветительских программ и даже каналов. В локдаун, например, они стали отдушиной для многих взрослых и детей, лишенных возможности ходить в музеи, посещать спектакли, путешествовать. Виртуальные экскурсии — да куда угодно! Лекции о родной истории — да в разном исполнении! Классические спектакли — профессионально снятые, бесплатно (например, на сайте Российской электронной школы). Но многие родители то ли знать об их существовании не знают, то ли предпочитают не замечать. Ну, наверно, как-то неловко возмущаться: «Мне некогда заниматься воспитанием своего ребенка! Почему государство не заставляет телевизор делать это за меня?!» Или: «Не знаю, чем увлечь дочь, как сделать ее жизнь наполненной и интересной! Поэтому ролевой моделью для нее стали блогерши из Дома-2»

Искусственный интеллект, предлагающий вам ролики и статьи в соцсетях — это зеркало пользовательских интересов. Тем, кто ищет расписание богослужений, показывают ответы батюшки на вопросы прихожан. Ну а любителям заглянуть в замочную скважину показывают треш-контент. В общем, еще раз подтверждается народная мудрость, «неча на зеркало пенять...».