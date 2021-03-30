«Мы отреставрировали пуховики для Собчак, а они вернули их бутик будто новые»: Московская химчистка собирается подавать в суд на телеведущую

Владелица фирмы Shoes&Skin Полина Кошелева опубликовала видео, в котором рассказала о некрасивой ситуации с участием Ксении Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На фоне нашумевшего интервью со скопинским маньяком это, конечно, так себе скандальчик. Но тем не менее. По крайней мере, тут в пострадавших - честные трудящиеся.

Владелица фирмы Shoes&Skin Полина Кошелева опубликовала видео, в котором рассказала о некрасивой ситуации с участием Ксении Собчак. (К слову, Shoes&Skin - элитная химчистка, которая специализируется на реставрации кожаных изделий. Дорогая, словом).

По словам Кошелевой, два месяца назад в отделение фирмы в Жуковке обратилась некая Елена, которая представилась помощницей Ксении Собчак.

- Она сказала, что есть два кожаных пуховика Prada, которые были взяты Ксенией на примерку и испорчены. Их надо срочно восстановить, - рассказывает Кошелева. - Мы взялись. Елена нас постоянно подгоняла, нам приходилось работать в ночную смену, хотя пуховики были в таком состоянии, что любая другая мастерская отказалась бы. Мне лично пришлось ночью везти восстановленные пуховики по указанному адресу. Их принимала няня. Потом от Елены пришло сообщение: «Спасибо огромное. Безупречная работа. Мы сдали пуховики в бутик». И после этого Елена пропала.

В общем, на этом этапе начинает звучать вопрос: «А деньги?!» Как рассказывает Кошелева, каждый из отреставрированных ее мастерами пуховиков стоит 460 тысяч рублей. Счет за восстановление обоих - 120 тысяч.

Если верить бизнесвумен, с Еленой они устно обсуждали оплату за услуги бартером. Мол, вместо денег они получат рекламу от Собчак в ее Инстаграме (8,2 млн подписчиков). Но никакой рекламы в соцсетях у телеведущей так и не появилось.

- Две недели назад Елена снова начала отвечать на наши звонки, - продолжает Полина Кошелева. - Сначала сказала: «мы оплатим через час». Потом началось - «завтра», «к вечеру».

Словом, вопрос до сих пор не решен.

Потрясает и другое. То есть получается, что кто-то взял элитные брендовые пуховики на примерку, испортил их, потом почистил и вернул в бутик под видом новых? И какой-то бедный покупатель (ну, не бедный, конечно, - Авт.) купит этот товар как новенький?

В распоряжении редакции есть квитанция, которая была выставлена после химчистки. В ней действительно значится телефон помощницы Собчак Елены - этот же номер указан в профиле телеведущей в Инстаграме (некая Елена там представлена как ассистент).

Пост Полины Кошелевой - обращение к Ксении Собчак - был выложен в соцсети три дня назад. Но реакции так и не последовало. Владелица химчистки теперь составляет досудебную претензию. А если и это не поможет, - намерена подавать в суд. Нам пока не удалось связаться с помощницей Ксении Собчак Еленой. На звонки и сообщения в мессенджерах она не отвечает. Но мы надеемся, что эту историю она все-таки прокомментирует.

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