Правительство опровергает резкий рост цен на молоко из-за борьбы за экологию

Подорожанием молока россиян пугают со ссылкой на представителей отрасли Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительстве опровергли возможный рост цен на молоко на 10-15% из-за экосбора. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Подорожанием молока россиян пугают со ссылкой на представителей отрасли. Не прямо сейчас — после 1 января 2022 года. С этой даты производители будут обязаны утилизировать всю упаковку, либо платить экосбор по двойному тарифу. Затраты на утилизацию или двойной сбор производители включат в цену продукции, что и приведет к резкому росту цен на молоко.

Как утверждают в пресс-службе Абрамченко, новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчётам Минэкономразвития не приведет к росту цен.

-Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введение какой-либо фискальной нагрузки. В концепции не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки, - поясняют там. - Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых. С 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован. Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки.

Эксперты объясняют, что сейчас ставка экосбора — около 1,4% от себестоимости 1 литра молока. При повышенной ставке с 1 января 2022 года — для тех, кто не справится с утилизацией, - эта доля вырастет до 3,5%. Получается прирост около 2%, но никак не 10-15%, которыми пугают производители.

При этом за утилизацию упаковки по любому кто-то платит. Как утверждают в аппарате Абрамченко, сейчас из-за этого приходится дополнительно раскошеливаться гражданам — через тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (вывоз и утилизация мусора), который мы все видим в своей платежке за ЖКХ.

-После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан.

Новая система позволит коренным образом изменить эту ситуацию, - объясняют в пресс-службе вице-премьера.

Остается простой житейский вопрос. Если производители действительно возьмут на себя на все 100% затраты на утилизацию своей упаковки, тариф на утилизацию мусора для нас, обычных граждан, уменьшится? Или, как у нас часто бывает, подорожают и вывоз мусора, и молоко — а уж причины для этого найдутся?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минэнерго объясняет: Почему бензин дорожает, когда дешевеет нефть

В интервью kp.ru заместитель главы ведомства Павел Сорокин объяснил, что происходит на российском рынке топлива и от чего зависят цены на заправках (подробности)