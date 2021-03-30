Лунный календарь на апрель 2021: фазы Луны, благоприятные дни

Публикуем лунный календарь на апрель 2021 года
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1 апреля, четверг
19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Вселенная будет будто бы проверять, как мы усвоили недавние уроки. Старайтесь не попадать в те же переделки, что были ранее и не поддаваться на соблазны. Включаем внимание на всю мощность: это один из самых опасных дней месяца.
Именинники: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.
2 апреля, пятница
20-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Стоит отбросить сомнения и начать движение к своей цели, даже если она кажется безумно далекой. Сейчас важно наметить путь к ней.
Особой энергии сегодня не ждите, а потому, расходуйте силы аккуратно.
Именинники: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей.
3 апреля, суббота
21-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Удача ждет в том случае, если вы станете двигаться к ней не в одиночестве. Помощь команды принесет немалые дивиденды и облегчит путь.
Идеальный момент, чтобы начать борьбу с вредными привычками.
Именинники: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
4 апреля, воскресенье
22-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Нейтральный день. Новое не начинаем, а вот завершить начатое просто необходимо. Не распыляйтесь на многое, сконцентрируйтесь на самом важном для вас.
Сегодня очень важно понимать свою особенность и уникальность. Только так можно занять достойное место и заслужить уважение других.
Именинники: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.
5 апреля, понедельник
23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Анализируем свои поступки и все, что происходит вокруг. Это поможет понять некоторые механизмы мироздания.
Именно сейчас можно начинать кардинальные перемены в своей карьере и судьбе.
Именинники: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.
6 апреля, вторник
24-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Активный и благоприятный день. А это значит, что все, даже самые сложные дела, по плечу. Особенно здорово заниматься интеллектуальными делами и тяжелой физической работой.
Именинники: Артем, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.
7 апреля, среда
25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Энергия идет на спад. Так что не ставим перед собой масштабные цели, а выбираем дела рутинные, спокойные, не требующие концентрации.
Кстати, это отличная возможность переключиться от суеты!
Именинники: Савва, Тихон.
8 апреля, четверг
26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
После небольшой передышки предстоит собраться и вновь приступить к серьезным делам.
Помните, в этот день мы очень подвержены влиянию окружающих. Прежде чем принять важное решение, возьмите паузу, чтобы все обдумать и сделать свой выбор.
Именинники: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля, пятница
27-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
День считается не самым благоприятным. Впрочем, если не делать важных шагов в бизнесе, и не форсировать события, все пройдет без особых эксцессов.
А вот для благотворительности – лучший момент!
Именинники: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.
10 апреля, суббота
28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Уделяем внимание своим душевным потребностям. Стоит сходить в храм, почитать духовную литературу, пообщаться с мудрыми людьми.
День обладает эффектом бумеранга, - творите добро!
Именинники: Василий, Иван, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.
11 апреля, воскресенье
29-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
День под знаком опасности. Исключаем потенциально травмоопасные занятия, удваиваем внимание. Вместе с тем, стоит заняться решением проблем, которые не дают двигаться вперед, тормозя развитие.
Именинники: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.
12 апреля, понедельник
1-й/2-й лунные дни. Новолуние в Тельце.
Стартует новый цикл. Это шанс начать многое с «чистого листа». Если был негативный опыт, стоит забыть его и вновь попытать счастья в том, что вас особенно привлекает. Сейчас станет ясно, получится сделать задуманное, или оно так и должно остаться мечтой.
Избегайте поспешных решений, ко всему подходите рационально.
Именинники: Иван, Софроний.
13 апреля, вторник
3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Много энергии и не удивительно, что она будет находить выход в агрессии. Чтобы этого не случилось, нагружайте себя по полной!
Благоприятно начинать строительство и заниматься ремонтом.
Именинники: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.
14 апреля, среда
4-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Не лучший день недели. Стоит опасаться «выгодных» предложений, внимательно относиться к различным финансовым операциям и вообще держать ухо востро. Уж очень велики шансы быть обманутым.
Удача будет с теми, кто умеет извлекать уроки из жизни и анализировать ситуацию.
Именинники: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
15 апреля, четверг
5-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Хороший момент, чтобы измениться, отказаться от вредных привычек. Если хотите заложить какую-то хорошую традицию, для этого самое правильное время.
В тот день многие мысли становятся материальны, помните об этом!
Именинники: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.
16 апреля, пятница
6-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
День прозрения, связи с близкими «на расстоянии». Сегодня очень отчетлив голос интуиции, можете смело полагаться на него, принимая решения.
День похож на зеркало, в нем отразится все! Так что нечего пенять, если отражение разочаровывает…
Именинники: Никита, Феодосия.
17 апреля, суббота
7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Благоприятный день. Хорошо приступать к новым делам, начинать новый бизнес, проводить время с близкими. Кроме того, сейчас особенно удачное время для перехода на новую работу или должность. Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.
18 апреля, воскресенье
8-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Не бойтесь приступать к новому, перемены зачастую ведут нас к новым вершинам. Если закрылась одна дверь, обязательно откроется другая. Но вот одновременно открытыми двери вряд ли будут. А значит, порой надо принять непростое решение. Именинники: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.
19 апреля, понедельник
9-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Сложный противоречивый день. Он наполнен суетой и ленью. Тот случай, когда все стремятся что-то делать, но получается только видимость действа.
Лучше в этом случае заняться подготовкой, планированием. Ну и, конечно, будет немало искушений, с которыми надо справиться.
Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.
20 апреля, вторник
10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Светлый день, без неприятностей. Сегодня возможны сюрпризы, хорошие встречи и внезапные задушевные разговоры с людьми, которые к этому, вроде как, совсем не расположены. А это значит, удастся наладить контакт, расположить к себе, а может быть, приобрести надежного союзника.
Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.
21 апреля, среда
11-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Энергетический пик месяца. Что это значит? Многие цели по плечу, завидная трудоспособность. Но в месте с тем, повышенная раздражительность и состояние, когда в руках просто так бьется посуда. Не забываем находить себе достойные занятия и не бездельничаем.
Именинники: Иван, Лука, Сергей, Яков.
22 апреля, четверг
12-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
День, когда нужно подумать о своей душе, о своих переживаниях и духовных потребностях. Обязательно в этот день необходимо сделать что-то хорошее, безвозмездное. Кроме того, нужно поблагодарить тех, кто помог вам. Не забывайте говорить спасибо!
Благоприятное время для матримониальных хлопот.
Именинники: Вадим, Гавриил.
23 апреля, пятница
13-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Кто ищет, тот всегда найдет. Это день творческих людей, стремящихся к новым вершинам, тех, кто хочет создавать, а не потреблять. Их сегодня ждет успех, маленькие открытия и большие перспективы.
Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля, суббота
14-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Момент принятия решения, выбора дороги и тех, кто будет рядом. Предстоит решить для себя непростые задачи, от которых будет зависеть очень многое. Подойти к этому нужно со всей ответственностью.
Именинники: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.
25 апреля, воскресенье
15-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Повышенное внимание. Для этого дня характерна нервозность, повышенная травмоопасность.
Не нужно сейчас принимать решения и приступать к новым делам. Лучше отказаться и от крупных покупок и масштабных поездок.
Именинники: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
26 апреля, понедельник
16-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Можно браться за дела, которые требуют от нас скрупулезного подхода, логики, внимания и сосредоточенности. А вот с фантазией и креативом будет явная напряженка.
Сейчас можно наконец чуть расслабиться и несколько отдохнуть от напряженного графика. Все будет идти так, как должно.
Именинники: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.
27 апреля, вторник
17-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.
Перепады настроения, ссоры – все это будет в наличии. Но после всплеска эмоций обязательно воцарится штиль и гармония лучше прежнего. Вот тогда-то и можно будет заняться анализом произошедшего и планированием будущего.
Именинники: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.
28 апреля, среда
18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Надо обойтись без принятия решений, без важных встреч и переговоров. По возможности сводим контакты с окружающим миром к минимуму и занимается лишь своими заботами.
Отличный момент для самообразования и переобучения.
Именинники: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Трофим, Яков.
29 апреля, четверг
19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Неплохой день. Большую часть задуманного сегодня удастся воплотить в реальность, если, конечно, не помешает внезапная лень.
Хорошо начинать работу на новой должности, заниматься медицинскими манипуляциями, и начинать санаторно-курортное лечение.
Именинники: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
30 апреля, пятница
19-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Нейтральный день. Стоит подчистить все «хвосты» и навести порядок в своих бумагах, столах, шкафах и мыслях. Это мгновенно позволит понять, что же нам надо на самом деле и определить четкий план действий.
Именинники: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.