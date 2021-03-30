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Общество30 марта 2021 11:23

В Москве задержан и.о зампреда правительства Ставропольского края

По версии следствия, Роман Петрашов продавал свои гарантии заключения договоров за 130 миллионов рублей
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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По версии следствия, Роман Петрашов продавал свои гарантии заключения договоров за 130 миллионов рублей

В Москве задержан исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов. При поддержке силовых структур проводятся обыски, в том числе по месту проживания и на рабочем месте Петрашова.

- Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ и МВД России установлена причастность к совершению мошенничества Романа Петрашова. Он задержан, - сообщила представитель Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 миллионов рублей. Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.

- В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения ряда неотложных следственных действий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается, - отметила Иванова.

Это задержание в регионе не первое. В начале марта был задержан и затем арестован другой зампред правительства Ставрополья Александр Золотарев по подозрению в трех коррупционных преступлениях. В следствии предполагают, что в общей сложности зампред совместно с экс-министром строительства и архитектуры региона Алексеем Когарлыцким мог присвоить более 63 миллионов рублей. Похоже, что в СИЗО задержанные стали сотрудничать со следствием.

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