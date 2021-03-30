Дмитрий Песков: Никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях Дмитрий Песков встретился с журналистами «Аргументов и фактов». Вот что он сказал в ходе беседы:

1. О прививке Путина и вакцинации всей России.

- Конечно, я думаю, его (президента. - А.Г.) пример придаст динамики всему процессу. Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам.

Нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова. Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины. И по мере того, как мы выйдем на большие объемы производства, больше людей пойдет на это. Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения — это единственный путь... Не к победе, а к тому, чтобы выйти в комфортное существование. Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдёт никуда, будет с нами.

2. О поездках главы государства и о «кремлевском» карантине

- Пока намечены несколько региональных поездок. Я думаю, после того как президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране. Что касается зарубежных визитов, то у него очень много действующих приглашений. Поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты. Однако точных планов нет, потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация. Что касается карантина, — (Сейчас, чтобы встретиться с президентом, надо пройти двухнедельный карантин. - А.Г.), то есть разные варианты общения с президентом. Есть вариант встреч вообще без карантина, когда люди общаются с ним лично, но на расстоянии. Есть вариант полностью пройти все необходимые тесты, пройти соответствующий карантин, чтобы общаться с президентом без ограничений. Главное, что эти варианты де-факто никак не ограничивают президента в объеме его контактов.

3. Об «оскорблениях со стороны Байдена» и отношениях с США

- Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает.

Но суть его реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное - не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют...

(Отвечая на вопрос - что дальше?) Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше.... Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно.

Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено.

4. О чем говорить с американцами?

(Отвечая на вопрос - а остались ли вообще с США общие темы, на которые мы могли бы говорить?)

- Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире.

5. О Донбассе и поддержке ДНР и ЛНР

- С «нормандским форматом» дела обстоят плохо. Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как Минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже. Более того, сейчас мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения. Фактически перечёркиваются скромные достижения, которые были сделаны раньше. Растет напряженность, и никто не видит повода для того, чтобы собираться на высшем уровне.

(Отвечая на вопрос - если напряжённость перерастёт в боевые действия - «сможет ли Москва отказать ДНР и ЛНР в поддержке?) Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать...

... Но, главное, за последние полгода мы неоднократно слышали, что Киев уже считает мертвыми Минские договоренности. Что эти соглашения невыполнимы, что нужны новые документы и так далее. Вот это, наверное, самое опасное.

Кроме Минских договоренностей, у нас нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию в Донбассе...

6. О друзьях и дружеских отношениях

- Таких отношений гораздо больше. Это всё пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углублённая интеграция со странами ЕАЭС. Кроме этого, еще один важный интеграционный процесс на пространстве бывшего Союза — это Союзное государство России и Белоруссии. Это страны Латинской Америки, проявляющие огромный интерес к выстраиванию отношений с Россией. Это целый ряд европейских стран. Да, с Брюсселем дела идут неважно, но на двусторонней основе диалог со странами-членами ЕС продолжается. Это африканские государства. Они очень заинтересованы в развитии отношений, что продемонстрировал недавний саммит Россия-Африка.

Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии.

Так что этих стран очень много, есть обширное пространство для взаимовыгодной кооперации и т. д. Конечно, новый президент Молдовы в меньшей степени привержена идеям развития российско-молдавских отношений, но все равно контакты идут. У нас очень тесные связи с Молдовой.

7. О Белоруссии

- Всё, что происходит в Белоруссии, - это внутреннее дело Белоруссии. Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ.

Конечно же, Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам. Но он публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место. Поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет. Как в этом смысле будет развиваться ситуация - это внутренний вопрос Белоруссии. Россия не вмешивалась и - об этом Путин говорил неоднократно - не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела. Для нас главное, чтобы в Белоруссии абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией...Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.

8. О Карабахе, Азербайджане и Армении

- У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую. А что касается того, что произошло… (В Карабахе. - А.Г.) Наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все.

9. О протестах и деле Навального

(Отвечая на вопрос - выгодно ли было власти сажать Навального?)

- Я бы по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина Российской Федерации, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле... Чем он отличается от нас с вами? Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять? Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону.

Сейчас так или иначе нас ждёт, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться.

10. КСТАТИ

Есть ли среди зарубежных политиков кто-то, с кем Путин мог бы сесть на вездеход и покататься по тайге? Если не считать Берлускони и Шрёдера...

- С ними точно, с ними президент в разном формате проводил дружеские встречи. А из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять Си Цзиньпиня, взять Н. Моди, взять А. Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения.

11. Вопрос - ответ: о соцсетях

- Как президент знакомится с тем, что происходит в соцсетях? Он там физически ведь никак не присутствует?

- Нет, сам он в социальных сетях не присутствует. У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах.

- А почему лично не присутствует? У него предубеждение против этого?

- Ему это не надо. Ему это ничего не дает больше того, что у него есть.

- Но не рассматривалась идея завести президенту аккаунт в какой-нибудь соцсети?

- Он говорит, что это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого. Тратить время на его ведение президент же не будет. Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает.

- Не получается ли так, что президент, по сути, зависит от того, кто дает ему информацию? Человек, который готовит ему дайджесты, может формировать эти сводки согласно своим убеждениям. Не опасно ли это?

- Там такая богатая палитра источников информации, что это невозможно сделать.

- А как с молодежью тогда общаться? Она ведь вся в соцсетях.

- Президент же общается с молодежью. Общается вживую...

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