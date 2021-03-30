Большая и маленькая ложь в шоу-бизнесе: что скрывают Киркоров, Собчак, Волочкова, и кто сдал "Голос.Дети"

Во время выступления дочери Трофима наставник не смог скрыть неприятных эмоций — он знал, в студии разыгрывают готовый сценарий Фото: Первый канал

Наблюдать за звездами, заполонившими эфир, на самом деле может быть куда интереснее, если уметь читать между строк, а точнее - считывать реакции их тела. Ведь сказать о себе любимом можно все, что угодно, но профессионалов, в отличие от обывателей, не обманешь. Специально для "Комсомольской правды" эксперт по лжи и языку жестов, профайлер Илья Анищенко проанализировал несколько видеороликов с участием знаменитостей и приоткрыл завесу тайны в вопросах, которые им хотелось бы скрыть. Платила ли Собчак за интервью с маньяком? Есть ли блат у детей артистов в популярном шоу? Знакомы ли дети Киркорова с собственной матерью? Узнаем прямо сейчас.

ПАРТИЯ ДЛЯ ПОП-КОРОЛЯ

Филипп Киркоров не раз говорил, что дочь Алла-Виктория и сын Мартин рождены суррогатной мамой от одной и той же женщины. Кто же эта таинственная дама, прячет ли артист ее в собственном замке? Репортеры сбились с ног в поиске, записывая в родительницы то подругу-бизнесвумен, то певицу Анастасию Стоцкую, ведь ее сын как близнец похож на сына поп-короля. Наш эксперт посмотрел несколько видео разных лет, где Филипп Бедросович рассказывает совершенно разные вещи о загадочной избраннице.

С таким лицом Киркоров говорит о счастливой и полной семье — это явная ложь Фото: НТВ

Комментарий профайлера:

- Интервью 2013 года: Филипп говорит о том, что его дети не обделены материнской любовью, и они живут большой счастливой семьей - это явная ложь. Вопрос ведущего: "Знают ли дети слово мама?" Филиппу крайне неприятен. Он выдыхает, поджимает губы, сглатывает слюну - недоволен, что его спрашивают. Вместо "да" отвечает "конечно, знают", то есть не дает прямого ответа, умышленно скрывает информацию и пускается в философию. На вопрос "У них полная семья?" гость опускает глаза, трогает диван – уходит в неприятные ощущения. Но самый большой диссонанс происходит на фразе: "У них полная, красивая, счастливая семья". Филипп сильно переживает, опускает голову, а затем отклоняет ее назад (бежит от своих слов), на лице грусть и печаль. В этом момент он врет.

Более позднее интервью Лере Кудрявцевой: Киркоров говорит, что дети незнакомы с мамой - это правда. А на вопрос ведущей "Не боишься, что эта женщина когда-нибудь заговорит?" Филипп демонстрирует явный испуг. Хоть и отрицает, но он реально боится: у него расширяются глаза, открывается рот, понижается громкость голоса. Одно можно сказать точно: мать его детей - не Анастасия Стоцкая. В ее интервью при ответе на этот пикантный вопрос не чувствуется абсолютно никакого волнения.

СОБЧАК И МАНЬЯК

Интервью Ксении Собчак со скопинском маньяком, который четыре года держал и насиловал в бункере двух девочек, вызвало бурю страстей: во-первых, нормально ли вообще вести беседы с извращенцем, словно с Народным артистом, а главное - как можно платить ему за интервью, ведь таким образом нелюдь монетизирует свои преступления? Телеведущая уверяет, что денег насильнику не давала, но по мнению нашего эксперта, здесь она лукавит.

Комментарий профайлера:

- Ксения говорит "Я не платила денег", и это правда в том смысле, что из рук в руки маньяку купюры она не давала. Однако, в других моментах видео, когда Собчак высказывается очень уверенно, она непременно подкрепляет свои слова жестами - это хорошие иллюстраторы, показатели правды. А в разговоре про деньги этого нет, как и нет стопроцентной уверенности у ведущей, что маньяк ничего не заработал на своих жутких откровениях. Она умышленно скрывает информацию: это видно по движению рук - они опускаются вниз, пожимают друг друга, и по движению глаз (взгляд направлен вниз).

Ксения Собчак активно жестикулирует, говоря правду. Когда речь заходит о деньгах, жесты пропадают

Кроме того, Собчак проговаривается: "Это не был ИЗНАЧАЛЬНО вопрос денег". Так что траты, скорее всего, были: возможно, платили посредникам, тем самым криминальным авторитетам, которые договорились с Моховым.

ДЕТИ ЗВЕЗД В "ГОЛОСЕ"

После скандальной победы дочери Алсу в детском "Голосе", когда первое место накрутили с помощью ботов, редакторы шоу очень осторожно относятся к участию отпрысков знаменитостей. Тем не менее, недавно "слепые прослушивания" с успехом прошла дочь Сергея Трофимова: к 12-летней Елизавете повернулись все трое членов жюри. Чтобы пресечь слухи (хотя, по мнению зрителей, девочка действительно хорошо спела), Дмитрию Нагиеву даже пришлось объясняться на сцене: мол, Трофим никак себя не афишировал и не помогал наследнице. И все же, по скрытым сигналам наш эксперт разглядел подвох. А "сдал" всех самый неопытный судья Егор Крид.

Комментарий профайлера:

- Крид неслучайно оговорился, когда заявил, что у участницы "америкаризированный вокал" - сказался повышенный стресс и когнитивная нагрузка. По моим наблюдениям, эту девочку жюри уже видело, и ее представление на сцене - разыгранная по сценарию ситуация. Они знали, что это за девочка, были предупреждены.

Певец то и дело поджимал губы и прикасался к ним рукой — это явные признаки стресса и лжи Фото: Первый канал

С первых моментов ее выступления Егор демонстрирует стрессовое поведение. У него на лице появляется гримаса неприязни и отвращения. Ребенок хорошо поет, казалось бы, зачем ему напрягаться? Возможно, ему неприятно участвовать в этой постановке, но приходится это делать. Поворачиваясь к девочке, он вздыхает и поджимает губы, чтобы контролировать негативные эмоции. Перехватывает руку в запястье, наклоняется, натянуто улыбается - идет адаптация к стрессу. Теребит записную книжку, опускает глаза вниз (стыд, вина), не может продышаться: все это сигналы сильного беспокойства. Единственное внятное объяснение: Крид знал, что это дочка Трофима, что сейчас выбежит Нагиев. В момент его речи все члены жюри нетерпеливо подергивают ногами: мол, скорей бы все закончилось. Они боятся нового скандала. Но когда участница выбирает Егора и он говорит: "Девчонка классная", - это правда. Поэтому я бы не сказал, что ее пропихнули в шоу - просто предупредили.

БЛАГОСКЛОННОСТЬ ПРИМАДОННЫ

Визит Аллы Борисовны на день рождения блогерши Насти Ивлеевой вызвал массу вопросов: с чего вдруг Примадонна сдружилась с именинницей, которая совсем ей не ровня? Каково было Пугачевой на вечеринке в окружении выскочек-тиктокеров? Может, певица отбывала вечеринку, как повинность, а на самом деле хотела послать все к черту? И не врет ли сама юбилярша, когда говорит, что появление звезды стало для нее сюрпризом?

Комментарий профайлера:

- Настя Ивлеева всячески расстилается перед Пугачевой: она действительно рада и сильно удивлена. Сама Примадонна ведет себя сдержанно, но признаков стресса, злости или отвращения нет - ее не тащили силком на этот праздник. Она улыбается на камеры довольно искренне, это видно по широко открытому рту. Однако, и фонтана эмоций тоже не наблюдается: Пугачеву сложно удивить, ко всему происходящему она относится сдержанно.

Аллу Пугачеву не тащили силком на молодежную вечеринку — это видно по ее широкой улыбке

ТАЙНЫЙ ВОЗДЫХАТЕЛЬ ВОЛОЧКОВОЙ

На днях королева шпагатов прошла тест на полиграфе в шоу "Секрет на миллион", чтобы доказать всей стране счастливые отношения с мужчиной, которого так тщательно скрывает. Однако, после проверки на детекторе лжи вопросов стало больше, чем ответов. Наш эксперт не исключает, что балерина действительно может пользоваться услугами статиста, изображая любовь: слишком уж странными были ее реакции.

Комментарий профайлера:

- Некий мужчина действительно существует, но Анастасия боится раскрыть правду. Когда ей предложили проверку на полиграфе, она очень сильно испугалась: ответила не "да", а "пожалуйста" (уход от прямого ответа), облизнула губы (страх), отклонилась назад (дистанцировалась от разговора), и сделала глубокий вдох (стресс, нехватка воздуха). У нее напряжение, паника.

Предложение пройти проверку на полиграфе вызвало ужас у Волочковой Фото: НТВ

Волочкова называет дату знакомства, цвет глаз и волос любимого человека - в этот момент ее взгляд устремляется вверх, что говорит о погружении в воспоминания. Это правда. Отношения сложные - тоже правда. А вот в остальном она стремится оправдаться, пугается, пускается в философию вместо конкретных ответов "да" и "нет". Она не считает этого партнера постоянным, сомневается в серьезности отношений и не уверена в том, что ей хватает ласки.

РАЗВОД ЛИДЕРА LITTLE BIG

Несколько месяцев назад Илья Прусикин и рэп-исполнительница Татарка (она же Ирина Смелая) объявили о расставании, записав видеообращение к поклонникам. Слухи на эту тему ходят до сих пор: сначала вполголоса, а теперь все громче в тусовке обсуждают роман Прусикина с красавицей-коллегой по группе Софьей Таюрской. Сами же экс-супруги уверяют, что их отношения не пережили постоянной разлуки из-за гастролей, и решение разойтись было обоюдным - здесь, мол, нет никаких "скандалов, интриг и расследований".

Комментарий профайлера:

- В целом, явной лжи нет. Когда они говорят про обреченность отношений на расстоянии - это правда. Но явно видно, что жена не хотела развода и переживает больше супруга. Ирина пытается адаптироваться к стрессу и сгладить ситуацию: перехватывает руку выше локтя, использует дескрипторы - поджимает и вытягивает губы, высовывает язык. Все это говорит о попытке подавления негативных эмоций. У нее больше претензий к этим отношениям, возможно, была ревность. Когда она в шутку говорит "Я только сейчас об этом узнала", на лице написаны неприязнь и отвращение.

Жена Прусикина облизывает губы и перехватывает себя за руку: для нее развод стал ударом

Помните, было похожее видео - заявление о разводе Павла Деревянко с женой? Там у актера явно прослеживалась любвеобильность, он выступал в роли альфа-самца, и я предположил, что вскоре мы увидим его с новой девушкой (так и получилось: спустя несколько недель Деревянко рассекретил свой роман с танцовщицей Аленой Ивановой. - Ред.). У Прусикина нет ни пофигизма, ни демонстрации мужской харизмы - он тоже в стрессе, пусть и куда меньшем. Судя по их реакциям, предложение расстаться поступило от мужа, а жена вынуждена была согласиться. В конце видео она искренне предлагает ему обняться: похоже, у Ирины остались чувства и она до последнего хотела сохранить семью. Будь такая возможность, она бы вернула мужа.