В Оренбуржье создана уникальная машина на базе «КамАЗа» для ремонта скважин

Фото: orb.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть-Оренбург» и Научно-Технический Центр «Газпром нефти» создали передвижной комплекс, оснащенный оборудованием для текущего и капитального ремонта и обслуживания скважин. Машина на базе «КамАЗа» сможет заменить не менее двух единиц спецтехники, которые ранее привлекались для решения подобных задач.

Новый подход сократит время ожидания дополнительных нефтесервисных бригад и ускорит проведение ремонтных операций, а также снизит затраты на оплату труда машинистов и горюче-смазочные материалы. Мобильный комплекс сочетает в себе агрегат с насосом СИН-35 для цементирования и промывки скважин и парогенератор для депарафинизации, мойки и обогрева нефтепромыслового оборудования.

Модернизированная спецтехника начала работу на Западной группе месторождений «Газпромнефть-Оренбурга» в марте.