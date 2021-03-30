Роскачество назвало худшие импортные вина в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскачество представило антирейтинг импортных вин, отметив ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti. С результатами исследования ознакомился сайт kp.ru.

«Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов - Martini Asti и Mondoro Asti», - говорится в заявлении.

Как отмечается, задачей Роскачества в данном исследовании было рассказать потребителю всю правду о самых продаваемых в стране импортных винах.

Эксперты уточнили, что полные результаты будут представлены в апреле, но специалисты уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тысяч рублей и готовятся обнародовать полный рейтинг импортных вин.

Среди 15 вин с самыми низкими оценками оказалось пять вин грузинского происхождения. Наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла) получило именно грузинское вино - красное полусладкое Киндзмараули («Винная компания Дугладзе»).

Неровными оказались результаты итальянских игристых вин. Так среди аутсайдеров рейтинга игристых вин оказалось популярное Mondoro Asti (71,91).

«Наряду с винами высокого качества, занявшими первые строчки в исследовании вин «с волшебными пузырьками», на полках супермаркетов присутствуют и вина с низкой дегустационной оценкой», - говорится в сообщении Роскачества.