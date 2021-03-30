Свежий взгляд на шоколад

В эфире программы «Деловая пятница» на радио «Комсомольская правда» собрались ведущие эксперты, которые поделились своими знаниями о шоколаде и правилах его выбора, а также обсудили результаты опроса «КП» «Свежие или годные? Какие сладости вы выбираете».

Наши эксперты – участники программы «Деловая пятница»:

- Надежда Раева, начальник отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области.

- Наталья Пугачева, врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета.

- Татьяна Савенкова, д.т.н., профессор, директор ВНИИКП филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» Российской академии наук.

- Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

- Надежда Лукинова, ветеран труда, бывший директор по контролю качества РОТ ФРОНТ.

Модератор программы – ведущая радио «Комсомольская правда» Елена Афонина.

Как правильно выбирать шоколад и защищать свои права потребителя

Накануне эфира мы провели опрос среди читателей «Комсомольской правды»: «Какие сладости вы выбираете – свежие или годные?».

Так вот, особенный аромат свежего шоколада замечают 100% респондентов. На вопрос: «Согласны ли вы, что вкус свежего, только что изготовленного шоколада отличается от вкуса того, чей срок годности подходит к концу?» – большинство (89% опрошенных) ответили утвердительно. И многие – более 52% – смотрят на дату окончания срока годности.

Сначала хотелось бы услышать мнение Надежды Раевой, начальника отдела по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области:

- На что посоветуете обращать внимание потребителям при покупке шоколада, на что сами в первую очередь обращаете внимание?

Надежда Раева:

– В первую очередь я обращаю внимание, в каких условиях продается это лакомство, и обязательно на содержание какао, которое входит в состав продукта. Чем меньше там сахара, молока и других наполнителей, чем больше какао, тем больше для меня этот шоколад в приоритете. И, конечно, никогда не буду покупать шоколад, который хранится неправильно, где велика вероятность появления сахарного или жирового поседения. Обязательно посмотрю на срок годности.

Елена Афонина:

– Как защитить свои права потребителю, который, допустим, купил шоколад с не истекшим сроком годности, но тот оказался жесткий, с налетом и другими признаками «второй свежести»? Можно ли с таким продуктом, как шоколад, определить – когда виноват производитель, а когда ненадлежащие условия хранения в магазине, при перевозке?

Надежда Раева:

– В отношении вины возможны два варианта. Может быть нарушение технологии приготовления, когда в результате неправильного темперирования происходит жировое поседение. Но это же жировое поседение может возникнуть и при повышении температуры выше 30 градусов при перевозке и во время хранения, уже начинают плавиться отдельные фракции, масло какао выходит на поверхность, и вокруг образуются пятна серого налета.

Кроме того, может быть так называемое «сахарное поседение». Его вызывает резкий перепад температур, когда из условий низких температур при хранении шоколад переносят в более теплое помещение. Могут появиться капельки конденсата, в которых растворяется сахар, входящий в состав шоколада.

Внешне вы увидите эти изменения, но внутри шоколад останется безопасным. Но у нас есть изменения в законодательстве, в 3-ю статью «Закона о качестве и безопасности пищевых продуктов» внесены понятия опасных пищевых продуктов. И продукты, не соответствующие требованиям по органолептическим показателям, также относятся к категории опасных пищевых продуктов, которые должны быть изъяты из оборота и уничтожены, даже без проведения дополнительной экспертизы. Как быть потребителю, который приобрел шоколад с проявлениями сахарного или жирового поседения?

Если не хочется портить нервы, общаясь с продавцами, которые продали такой некачественный продукт, можно написать на сайт Роспотребнадзора РФ или того субъекта РФ, где находится предприятие торговли. Мы получим жалобу и будем ее дальше отрабатывать. Либо собрать волю в кулак, вернуться в магазин и сдать шоколадку «второй свежести». Вам обязаны вернуть деньги или заменить на аналогичный продукт надлежащего качества.

– В интернете много описаний, как проверить качество шоколада в домашних условиях. Посоветуйте доказательный метод, если он есть. И по каким признакам определить свежесть шоколада?

Надежда Раева:

– Мы развернули шоколад. На что обращать внимание? Прежде всего, на внешний вид. Если шоколадка матовая, какая-то деформированная, значит, она хранилась неправильно. Если она блестящая, у нее некрошливый излом, с хрустом, это один из признаков качественного шоколада. На самой упаковке не должно быть жирных пятен. Это тоже говорит о том, что продукт хранился неправильно.

Не следует хранить шоколад в холодильнике, чтобы избежать процессов кристаллизации.

Шоколад не должен храниться в магазине и на складе рядом с другими продуктами, особенно сильнопахнущими. Потому что высокое содержание жира в шоколаде способствует тому, что в него очень быстро и легко впитываются любые посторонние запахи. Качественный шоколад должен иметь яркий свежий шоколадный аромат без посторонних запахов.

Чем свежее, тем полезнее!

Елена Афонина:

– Конечно, «возрастные» изменения в шоколаде не так заметны и быстры, как в свежем мясе, рыбе или фруктах. Но, тем не менее, чем «старше» шоколад, чем дальше от времени изготовления, тем больше вкусовых и полезных свойств теряется. Есть исследования, что шоколад, который хранится дольше 60% от срока годности, становится менее блестящим, немного менее ароматным, менее хрустящим, слегка снижается яркость оттенков вкуса и цвета, текстура становится менее гладкой, а также усиливаются «грубые» сладкие, горькие нотки, шоколад становится тверже. А есть ли разница с точки зрения медицины, употреблять ли самый свежий шоколад или ориентироваться на срок годности? Какой шоколад можно давать детям и с какого возраста?

Наталья Пугачева:

– Шоколад – это тот продукт, который не становится лучше, как, допустим, сыр, со временем. Конечно, чем шоколад свежее, тем он и выглядит лучше, и пахнет лучше, и полезные свойства его выражены больше. А если говорить о полезных свойствах шоколадах, можно говорить очень долго, вспомнить содержащиеся в горьких сортах шоколада с высоким содержанием какао-бобов кофеин и танины, которые обладают тонизирующим действием, и огромное количество полифенольных соединений. Это биологически активные вещества разных классов, общее их свойство – антиоксидантная направленность. От этих веществ, которых действительно множество и в шоколаде, и в какао-бобах, зависит та польза шоколада, на которую мы рассчитываем. Это и защитное сосудопротективное действие, и в какой-то степени противовоспалительное и антиканцерогенное действие. Ведь антиоксиданты в качественном шоколаде помогают организму бороться с проявлениями хронического воспаления. Конечно, при более долгом хранении шоколада количество этих веществ уменьшается, и польза шоколада снижается.

Что касается ограничений, то беременным женщинам шоколад есть не стоит, особенно насыщенные горькие сорта. Если говорить о детях, разные источники советуют от 2 до 3 лет минимальный возраст, когда ребенку можно дать попробовать шоколад, желательно молочный. Это связано с наличием в какао-бобах и шоколаде тонизирующих компонентов. И ребенок может ответить на такой продукт возбуждением. Также шоколад и какао-бобы могут сопровождать многие виды аллергии, способствовать проявлению аллергических реакций.

Елена Афонина:

– Шоколад называют одним из самых частых и противоречивых «героев» исследований «британских ученых». Вот только из последнего: «шоколад чистит печень», «шоколад мешает хорошему сну», «горький шоколад помогает похудеть», «шоколад может вызвать сердцебиения». В одном все исследователи сходятся: шоколад повышает настроение! А если серьезно, расскажите, пожалуйста, о свойствах разных видов шоколада, которые могут влиять на организм человека и как именно?

Наталья Пугачева:

– Любой шоколад высококалорийный, в нем высокий процент жиров. И в зависимости от наличия добавок в виде орехов, семечек, еще чего-то, его калорийность от 540 до 600 килокалорий на 100 граммов, и это довольно много. Поэтому, конечно, худеть, питаясь одним шоколадом, не получится. Но люди, планирующие свою диету, могут включать небольшое количество шоколада в первой половине дня. Примерно 25–30 г в день, это четверть плитки приблизительно.

Бодрить шоколад может, но ответ на него зависит от индивидуальных особенностей человека, как и на кофе, например. Кто-то может пить кофе и есть шоколад вечером и спокойно спать, а у другого более медленный уровень метаболизма кофеина и танинов, и это мешает ему заснуть спокойно. С другой стороны, это зависит от порции шоколада. Если съесть всю плитку за вечер, то последствия могут сказаться, как от пары чашек крепкого кофе. Так что нужно знать свой организм и меру.

Также были исследования по связи употребления шоколада с улучшением памяти, по улучшению течения болезни Альцгеймера. То есть за счет своих антиоксидантных свойств, в том числе через известный оксид азота, шоколад улучшает состояние сосудов, соответственно, снижаются ишемические, склеротические изменения и в сосудах сердца и в сосудах головного мозга.

Шоколадные технологии: от индейского напитка до современных ГОСТов и ТУ

Благодаря нашим экспертам мы выяснили, что свежий шоколад – продукт чрезвычайно полезный, в разумных пределах, конечно. А вот как влияют на пользу и качество технологии его изготовления? Интересный факт – индейцы майя и ацтеки не умели делать твердый шоколад, он у них веками существовал в виде бодрящего напитка под названием «чоколатль». И в Европу «приехал» в жидком виде. Плитку шоколада, в привычном нам понимании, впервые изготовили на английской фабрике в 1847 году по технологии прессования, которую изобрел голландский кондитер ван Гутен. В России богатейшая история изготовления шоколада и шоколадных конфет.

Елена Афонина:

– Каковы современные технологии изготовления шоколада? Если разница в качестве, если он изготовлен по ГОСТу или по ТУ?

Татьяна Савенкова:

– В России много лет выпускают шоколад по классическим технологиям. Какао-бобы, которые поступают к нам, как правило, из теплых стран, в первую очередь перебирают, чтобы не было никаких посторонних включений. Идет обжарка какао-бобов, высокая температурная обработка. Отделяется оболочка, а затем какао-бобы измельчаются. Получается какао-крупка. По технологическому процессу дальше идет часть на какао тертое, которое получается измельчением крупных частей какао-крупки, а часть – на получение какао-масла. То есть из какао тертого выжимают какао-масло. Остается какао-жмых с определенным содержанием какао-масла. И из него получают какао-порошок, в зависимости от того, какое необходимо содержание жира, столько и оставляют ориентировочно в какао-жмыхе. И поэтому какао-порошок у нас бывает со степенью больше 10%, менее 10%.

И далее уже рецептура классическая, которая есть на шоколад. Сахарный песок смешивается, измельчается в сахарную пудру, смешивает с какао тертым. Затем разбавляется какао-маслом. Затем в зависимости от вида шоколада идет ряд технологических операций. В первую очередь это конширование – длительное перемешивание на специальном оборудовании полуфабриката. В результате формируется аромат какао-бобов, измельчаются до мельчайших частиц какао-продукты, которые не ощущаются у нас на языке, и приобретается характерный тающий вкус шоколада.

Дальше идет разливка шоколада, охлаждение. И потом уже упаковка.

Нередко ругают технические условия – ТУ. Это неправильно. К сожалению, не всегда мы успеваем за прогрессом. Вот я являюсь председателем технического комитета 149 «Кондитерские изделия». У нас есть государственные стандарты, межгосударственные стандарты. А инноваций очень много. При этом время разработки госстандарта большое, не всегда мы успеваем. И предприятия, как правило, разрабатывают технические условия либо стандарты организаций. И потребитель быстрее получает на рынок новый продукт, новинку. И нельзя говорить, что только ГОСТ – это хорошо, а вот технические условия – это плохо. Уже сегодня есть правила, что в технические условия не могут быть требования заложены ниже, чем в государственном стандарте.

Елена Афонина:

– Есть ли существенная разница между только что изготовленным шоколадом и тем, который просто укладывается в срок годности?

Татьяна Савенкова:

– Установленный срок годности, при соблюдении условий хранения, служит гарантом по всем показателям безопасности и качества. Но, конечно, не просто так я говорила про процесс конширования, когда мы получаем аромат необыкновенный свежайшего шоколада. Да, со временем, даже в процессе срока годности, аромат частично уходит. Идут процессы угасания яркости вкуса. Когда мы проводим исследование на специальном оборудовании, результаты показывают: да, органических кислот становится меньше, чем «старше» становится шоколад, чем больше времени прошло от схода плитки с конвейера.

Куда идти за свежестью?

Давайте вернемся к опросу, который провела «Комсомолка»: Какие сладости вы выбираете – свежие или годные? Мы уже много узнали от наших экспертов о преимуществах свежего, только что изготовленного шоколада. И большинство участников опроса «КП» хотели бы покупать самый свежий шоколад. Но, как ответили 43% опрошенных, «не всегда приходится выбирать», потому что периодически вынуждены покупать то, что в данный момент продается в ближайшем к дому магазине или гипермаркете.

Не у всех есть возможность добраться до спецмагазинчика при фабрике-производителе. Хотя о том, что такие магазины существуют, знают 64% участников опроса. Но часто все дело упирается во время – его попросту не хватает, чтобы специально куда-то ехать за сладким презентом. Давайте послушаем мнение нашего эксперта, почему на пути между свежим шоколадом и потребителем нередко возникают «обстоятельства непреодолимой силы». И так ли это вообще?

Елена Афонина:

– Есть мнение, что торговые сети не спешат выкладывать на прилавки самый свежий шоколад, пока предыдущую партию не разобрали. Ну и логика с точки зрения продавца в этом есть – товар-то не скоропортящийся. А с точки зрения потребителя получается, как в анекдоте, когда женщина каждый раз выбирала из корзины с грушами ту, что с помятым бочком, так ни одной свежей и не попробовала…

Вячеслав Лашманкин:

– Хочу присоединиться к клубу адвокатов шоколада. И добавить буквально два слова на предмет того, как все-таки хранить шоколад. На самом деле лучше всего перед тем, как выбрать способ хранения, прочитать этикетку. Потому что производитель дает очень четкие и подробные указания того, в каких температурных условиях лучше хранить тот или иной продукт. Потому что только производитель знает, какие начинки использовал в шоколаде, какие условия хранения для того или иного компонента, который содержится как в шоколаде, так и начинке. Поэтому, если спрашивать меня по поводу рекомендаций, как хранить шоколад, я скажу: пожалуйста, не поленитесь, прочитайте рекомендации производителя. И храните его так, как рекомендует производитель.

Теперь возвращаясь к вопросу, как происходит выкладка в торговых сетях. Давайте мы все-таки не будем демонизировать сети, подозревать их в чем-то таком, чего на самом деле может не быть. Я сам как потребитель часто встречаюсь с тем, что, например, в отношении молочной продукции впереди стоят молочные продукты с заканчивающимся сроком годности, и только за этими продуктами стоят кефир, молоко более свежих дат выпуска. Но в отношении кондитерской продукции я таких козней пока не замечал. Но буду присматриваться внимательней.

На самом деле, помимо выкладки, есть объективные вещи. Есть расстояния, та же самая логистика. Ведь для того, чтобы шоколад, как и любой другой продукт, попал в торговую сеть, он должен от производителя сначала поступить в распределительный центр торговой сети. После этого он какое-то время хранится в распределительном центре. Дальше он поехал по торговым точкам, которые входят в эту торговую сеть. И, естественно, между датой выпуска кондитерского изделия и датой его появления на прилавках торговой сети объективно проходит какое-то время. Особенно если этот продукт нужно доставить не в регион производства, а в какие-то удаленные регионы.

Поэтому то, что есть определенная задержка между датой производства и датой реализации продукта, это совершенно процесс естественный. Но в чем вы совершенно правы, в чем я абсолютно с вами полностью согласен, что в магазинах, которые открыты, например, при фабриках, товар будет априори намного свежее. Потому что расстояния или плечо логистики сокращается до двух-трех этажей.

Поэтому, да, если есть желание купить прямо вот свежий-свежий продукт, вне зависимости шоколад это, помадка, конфеты и так далее, да, я поступаю точно так же, еду в магазин при фабриках и покупаю продукцию там.

Также сегодня очень многие производители, да я скажу, что практически все крупные производители кондитерских изделий, например, имеют свои магазины в сети интернет. И срок доставки кондитерских изделий, если они куплены в фирменных магазинах на той или иной платформе в интернете, будут тоже очень оперативными. И совершенно спокойно можно купить тот или иной продукт в фирменном интернет-магазине производителя.

Если же мне просто хочется купить шоколад, я гарантированно покупаю его в торговых сетях, понимая, что этот продукт абсолютно безопасен, что он находится в границах срока годности. И я совершенно спокойно могу употребить его, угостить своего ребенка и так далее.

Вкус детства: где искать «доступную роскошь»?

По данным Росстата, россияне съедают примерно 25,2 кг шоколада и шоколадных конфет в год. Это информация за 2019 год. За 2020-й еще нет точной статистики, но нетрудно предположить, что пандемия и «удаленка» сделали россиян еще большими сладкоежками. В России любят и ценят хороший шоколад. Давайте еще раз вернемся к отечественным традициям изготовления шоколада.

Елена Афонина:

– У меня несколько вопросов к человеку, который знает о шоколаде все и может достоверно рассказать, правда ли, что в советские времена шоколад был натуральнее и вкуснее? Или так просто кажется из-за ностальгии?

Надежда Лукинова:

– Конечно же, это ностальгия. Как говорится, и деревья были выше, и трава зеленее. Наверное, и мы моложе. Шоколад был лакомством из категории «доступная роскошь». Было время, когда шоколад считался наградой каждого ребенка. Да и у взрослых это был прекрасный подарок – плитка шоколада и цветы. Конечно, в советское время, как все кондитерские изделия, шоколад был в большом дефиците. И, поступая в магазины, он буквально за часы разбирался. И потребитель уже получал свежайший и ароматный шоколад.

Ну если сказать о натуральности, то качественный шоколад и сейчас – это самый натуральный продукт. Ингредиенты шоколада – это продукты переработки какао-бобов, это какао-масло, какао тертое и сахар. Ничего другого здесь нет плохого. Поэтому шоколад – самый натуральный продукт. Я хочу сказать, что фабрика «Рот Фронт» имеет огромный цех по переработке какао-бобов. Мы не получаем полуфабрикаты, мы их изготавливаем из чистых какао-бобов. Получаем какао-масло, какао тертое, какао-порошок – а это основные ингредиенты шоколада. И при производстве шоколада «Рот Фронт» использует недезодорированное какао-масло, в котором содержится много витаминов, жирных кислот, микроэлементов и антиоксидантов. И все эти составляющие, конечно, дают насыщенный вкус шоколаду и аромат, и вот этот шоколадный вкус.

Что касается качества. Я проработала на «Рот Фронте» более 20 лет и была директором по контролю качества. Могу с ответственностью сказать, что на предприятии, действительно, огромное значение уделяется качеству. Здесь имеются и производственные лаборатории, и своя микробиологическая лаборатория, и все они оснащены самыми современными приборами. Кроме того, на «Рот Фронте», например, созданы так называемые библиотеки хранения образцов сырья, библиотеки хранения образцов готовой продукции, где от каждой партии отбирается сырье, от каждой партии отбирается готовая продукция и хранится до истечения срока годности. И при необходимости, если это с торговлей или с покупателем, всегда можно по дате выработки отследить, из какого вида сырья, с какими показателями, как был выработан тот или иной продукт, в том числе и шоколад. Все прозрачно, можно отследить от начала до конца, даже если эта продукция уехала на север или еще куда-то. То есть по дате выработки именно в этой библиотеке хранения можно это все отследить.

В настоящее время, конечно, ассортимент изменился. В советское время это дефицит, это большой дефицит, не те виды сырья, – сейчас ассортимент расширяется. Расширяется ежегодно на всех предприятиях, ввиду внедрения новых технологических процессов, новых видов сырья. А сырья стало много. Это и орехи разных видов, которых мы раньше не использовали, это и взорванные крупы, это и взорванная карамель, это все виды цукатов, драже, всевозможные добавки. И все это, действительно, натуральные продукты.

Елена Афонина:

– Надежда Макаровна, интересно, вы наверняка за этим процессом следили, – а вот в советское время магазины при фабриках пользовались такой же популярностью?

Надежда Лукинова:

– Магазины при фабриках всегда пользовались большим успехом. Вы знаете, что всегда очереди в этих магазинах. И действительно, подходя уже к фабрике, аромат от самой фабрики и в магазине – это просто сеанс ароматерапии. На «Рот Фронте» такой магазин уже давно существует. Есть большая сеть магазинов – это сеть «Аленка», по Москве очень много их, и даже в разных городах нашей страны сейчас открыты фирменные магазины «Аленка». В этих магазинах, конечно, персонал обучен, персонал грамотный, он знает и о продукте, и о составе, и даже об истории некоторых видов продуктов.

Ведь наши фабрики – это большая история! По 200 лет некоторым фабрикам – и многие рецептуры дошли до потребителя и доходят сейчас еще, можно сказать, с дореволюционных времен и с советских времен. Приведу пример. Например, «Сливочная помадка». Все ее обожают, любят, а ведь ей в прошлом году было 100 лет. Грильяж в шоколаде вырабатывается на фабрике «Рот Фронт» с 30-х годов XX века. Даже этикетка осталась прежней, зеленой с золотым тиснением, белочка и листочек с орешком.

С 1965 года на прилавках магазинов можно увидеть и шоколад «Аленка», который является символом нашей эпохи. Но раньше шоколад «Аленка» вырабатывался только одного сорта – молочный шоколад «Аленка». Сейчас линейка «Аленка» расширена, «Аленка» с различными орехами тоже дает определенный вкус. Кроме того, на фабрике установлена сейчас новая линия по производству шоколада «Аленка», технологами разработаны новые сорта – это начинка будет в шоколадке «Аленка» – с жидкими начинками, типа желейных. Так что технологии производства шоколада все время обновляются, и при этом сохраняются традиции и рецепты. И, конечно же, чтобы ощутить в полной мере вкус и аромат шоколада, нужно покупать его самым свежим. Было бы здорово, чтобы такая возможность была у всех.

Елена Афонина:

– В процессе нашего эфира эксперты – каждый в своей области и компетенции – пришли к выводу, что свежее – лучше просто годного. И касается это не только скоропортящихся продуктов, но и шоколада. Свежий шоколад, поступивший в продажу сразу с конвейера, обладает уникальными свойствами, ароматом, вкусом, текстурой. И это не только на взгляд самых взыскательных гурманов и искушенных дегустаторов. Как показал опрос «КП», как вы выбираете сладости, «отличают на вкус свежий шоколад от просто годного» большинство участников опроса – 73%. И 86% участников опроса согласны с тем, что отличный вкус и аромат шоколада обеспечивается в первую очередь его свежестью.