Байден собирает «Лигу демократий», чтобы бороться с Россией и Китаем

В апреле США созывают виртуальный саммит по вопросам глобального климата, на который приглашены и лидеры России и Китая. Но на следующем глобальном саммите, который Вашингтон собирается собрать тоже в этом году, их совершенно точно не будет.

Во внешнеполитической части своей перевыборной кампании Джо Байден обещал, что в случае победы он в первый же год своего президентства созовет «глобальный саммит за демократию и за восстановление духа и единого предназначения народов свободного мира». Назначение этой затеи, что и не скрывается, - создать единый фронт борьбы «против авторитаризма, национализма и либертарианства». По первой категории у американцев как раз и проходят Москва и Пекин, поэтому на «саммите демократий» их единственное возможное место - на скамье подсудимых. Сами они, конечно, с повинной на такое мероприятие не явятся, а доставить их на него принудительно - силенок явно недостаточно.

Амбициозные планы демократа Байдена создать «Лигу демократий» вовсе не оригинальны. С этой идеей носился еще сенатор-республиканец Маккейн, что в сегодняшней сваре двух главных политических партий США свидетельствует о их трогательном единстве в фундаментальном вопросе - о бесспорности американского лидерства в мире. Потому что чьи руки твердо держат флаг глобальной демократии, даже спрашивать смешно.

Идея создать некую «Лигу демократий» (можно это назвать и Пятым интернационалом, потому что после Четвертого, созданного еще Троцким, новых не появилось) возникла у американцев в начале 2000-х, когда им не удалось через Совбез ООН провести резолюцию с одобрением вторжения в Ирак. Тогда-то и появился необычный термин - «коалиция желающих» (Coalition of the willing). То есть если Совбез ООН, как единственная универсальная международная организация, имеющая право санкционировать применение силы против страны-нарушителя международного права, не «прогибается» под волю США, то можно обойтись и без него. Достаточно найти «желающих» поучаствовать в военной авантюре, а как обосновать ее необходимость, американцев учить не надо: потрясая пробиркой со стиральным порошком или заявив об «угрозе свободе, демократии и правам человека».

Зачем Байдену Совбез ООН, если там «авторитарные» Россия и Китай блокируют хотелки Вашингтона? Другое дело - сторонники и единомышленники, всегда готовые поддержать великую миссию Америки управлять всем миром. Главное, правильно сертифицировать тех, кого можно призвать на борьбу с «авторитарными режимами».

Вот здесь и кроется главная опасность для глобального «саммита за демократию», которая очевидна и для многих американских аналитиков. Кого на него звать? Понятно, что вопросов нет к предложенному верным союзником Борисом Джонсоном «клубу десяти демократий» - «семерка» плюс Южная Корея, Австралия и Индия. А как быть тоже с верными союзниками, такими как Польша или Венгрия, к которым, однако, есть вопросы по части демократии в самом Евросоюзе? Звать или нет лидера Турции Эрдогана, который, сомнений нет, тоже союзник, но с явными «авторитарными» пятнами. А президента Филиппин Дутерте, который без суда расстреливает наркоторговцев и вообще обозвал Барака Обаму «сукиным сыном»?

Много вопросов и к арабским монархиям. Союзники Америки? Бесспорно. Демократии? Эээ, сами понимаете… Так что большой вопрос, кого звать на учредительный саммит Пятого интернационала. Может, создать в нем подсекцию для «наших сукиных сынов»? Главное, чтобы у них стремление было к светлому будущему, а там, глядишь, и подтянутся.

Очевидно, что «Лига демократий» - это бескомпромиссный идеологический разрыв со всеми «нежелающими». Но предельная идеологическая конфронтация с теми же Россией и Китаем у США и так уже есть. Вряд ли глобальный саммит сторонников американцы созывают ради «тысячи первого предупреждения» своим открыто заявленным врагам.

Скорее, сверхзадача в другом. НАТО уже недостаточно, чтобы отмобилизовать все возможные ресурсы для выходящего на новый уровень противостояния с не желающими признавать безоговорочный диктат США странами. И речь не идет о морально-идеологической поддержке главных хранителей мировой демократии со стороны «желающих». Речь - о возможности привлечь их потенциал, в том числе и военный, для готовящейся новой схватки с «мировым злом».

Резкий и даже порой хамский тон, взятый Байденом и его администрацией в отношении России и Китая, должен, по мнению нового американского руководства, подтвердить серьезность их намерений «навести в доме порядок». Но зачем тогда приглашать Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату? Затем, что, как уже пояснил Байден, он будет сотрудничать с Россией только там, где это отвечает интересам США. Трудно отмахнуться от ассоциации: вот стоит Россия, как другие девчонки, в сторонке, платочек в руках теребя, а американский президент прикидывает, надо ему или нет подойти к простушке и руку ей, одаривая, протянуть?

На таких условиях - только там, где нам выгодно - американцы строили отношения с нами еще со времен Буша-младшего. И мы не возражали. Да и сейчас, в принципе, не против. Но с одним существенным дополнением. Президент России, реагируя на оскорбление в его адрес со стороны Байдена, уточнил: «мы будем с ними работать, но только в тех областях, в которых мы сами заинтересованы и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя».

Казалось бы, что тут особого? Но американцам, привыкшим одаривать других, как долларом, своим вниманием, слышать такое непривычно. Поэтому пауза, последовавшая за словами Байдена о приглашении Путина на климатический саммит, держит внимание мировой публики: примет ли приглашение российский лидер, ведь на «саммит демократий», если он состоится, его уж точно не позовут.

